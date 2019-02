I HOVEDSTADEN: I oktober var Magnus Holøyen i Oslo for å delta i NRK-programmet «Debatten». Nå er han tilbake for å møte statsrådene som har bestilt Tolga-rapporten. Foto: Krister Sørbø

Tolga-granskning legges frem: - Jeg håper de har noen gode svar å komme med

I drøye tre måneder har flere etater gransket alle sider ved Tolga-saken. – Jeg føler vi er blitt tatt på alvor, sier Magnus Holøyen.

Publisert: 10.02.19 10:17







Den regjeringsutnevnte gruppen fikk i oppgave å undersøke om regelverket ble brutt da Arvid, Magnus, og Lars Peder Holøyen ble registrert som psykisk utviklingshemmede og senere fikk vergemål mot sin vilje. Gruppen har også vurdert om diagnostiseringen av brødrene har vært riktig.

– Tatt på alvor

Rapporten legges frem på en pressekonferanse klokken 13.30 mandag. Før det skal familien i et møte med blant andre kommunalminister Monica Mæland , der de blir informert om funnene.

– Jeg er veldig spent på hva som står i rapporten. Jeg håper de har noen gode svar å komme med, sier Magnus Holøyen til VG.

Familien møtte granskningsgruppen på Hamar 22. januar.

– Det var et veldig greit møte, det gikk veldig bra. Jeg føler at vi er blitt tatt på alvor, sier han.

Tolga-saken * I oktober fortalte VG historien om de tre brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen, som fikk vergemål mot sin vilje i mars 2017. * I begjæringene om vergemål skrev kommunelegen i Tolga en legeerklæring uten å møte brødrene. Hun oppga også at to av brødrene var psykisk utviklingshemmet, noe som skulle vise seg ikke å stemme. I en tilsynssak fikk legen kritikk fra Fylkeslegen. * Fylkesmannen i Hedmark opprettet vergemål for brødrene uten å spørre dem først. * Brødrene hadde i flere år blitt rapportert inn som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune. Denne rapporteringen påvirker hvor mye kommunene får i rammetilskudd, og utgjorde i 2017 omtrent 650.000 per person. * En utredning fra februar 2018 viste at Magnus og Lars Peder Holøyen ikke er psykisk utviklingshemmet. Vis mer vg-expand-down

Regjeringen ba om en full granskning en drøy uke etter at VG publiserte saken om de tre brødrene på Tolga.

– Vi kan slå fast at noen har fått en diagnose de ikke skulle hatt, noen har fått midler de ikke skulle hatt, og noen har fått et vergemål de ikke skulle hatt, sa kommunalminister Monica Mæland på en pressekonferanse sammen med helseminister Bent Høie og justisminister Tor Mikkel Wara.

Siden Fylkesmannen i Hedmark er part i saken, ble Fylkesmannen i Hordaland, nå Fylkesmannen i Vest, bedt om å granske saken sammen med Statens Helsetilsyn og Statens sivilrettsforvaltning.

Ordføreren i Tolga, Ragnhild Aashaug (Sp), er også i Oslo for å følge fremleggelsen.

– Dette er en sak som har fått mye oppmerksomhet, og det ble rettet alvorlige beskyldninger mot Tolga kommune. Det er en sak som har vært tung for alle parter, sier Aashaug.

Kommunen har innkalt til en egen pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag. Ordføreren sier de ønsker å være åpne og gi mediene muligheten til å snakke med dem om funnene i rapporten. For bistand til pressekonferansen betaler de mediebyrået King Street PR rundt 60.000 kroner eks.mva.

Dette har skjedd etter VGs avsløringer * Magnus Holøyens vergemål ble opphevet. * Fylkesmannen i Hedmark beklaget at de ikke møtte brødrene før vergemålene ble opprettet. * Ordføreren i Tolga ga brødrene en uforbeholden unnskyldning. Det gjorde også statsminister Erna Solberg. * 18.000 personer under vergemål skal kontaktes for å sikre at vergemålet er frivillig. * Fylkesmennene skal undersøke registreringen av psykisk utviklingshemmede i rundt 600 tilfeldig valgte saker i 90 kommuner. * Helsedirektoratet skal endre regelverket for hvordan kommunen skal rapportere inn psykisk utviklingshemmede. Vis mer vg-expand-down

– Angrer ikke

Gruppen har undersøkt om saksbehandlingen i Tolga, Fylkesmannen i Hedmark og eventuelt andre offentlige myndigheter har skjedd i tråd med regelverket. De er også bedt om å komme med eventuelle forslag til tiltak.

– Vi skal søke å avklare om vedtakene var lovlige, om saksbehandlingen var i orden og om vedtakene ble fattet av riktig organ. Blant annet skal vi undersøke alle årsbudsjetter og årsregnskaper i Tolga siden 2013, sa granskningsleder Rune Fjeld til VG i november.

Magnus Holøyen sier han er glad for den omfattende granskingen.

– Det er helt sikkert. Det har vært et spesielt år, der mye har skjedd på kort tid. Men det har vært ok, jeg angrer ikke på at jeg stod frem med dette, sier han.

Samme dag som vergemålet hans ble opphevet, deltok Magnus i Debatten på NRK. Slik var den begivenhetsrike dagen:

Dette har de gransket * Om Tolga kommune hadde grunnlag for å registrere brødrene som psykisk utviklingshemmede, og om andre vedtak har vært lovlige. * Om diagnostiseringen av brødrene har vært riktig. * Om Fylkesmannen I Hedmarks behandling av vergemålssakene har skjedd i tråd med regelverket. * Eventuelle øvrige offentlige myndigheters saksbehandling. * Årsak til, og konsekvenser av, eventuelle brudd på regelverk eller god forvaltningspraksis. * Hvordan eventuelle brudd på dette bør følges opp. * Alle årsbudsjett i Tolga kommune siden 2013. Fylkesmannen i Hordaland, Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn står bak arbeidet. Vis mer vg-expand-down

Nasjonale undersøkelser

Etter historien om de tre brødrene på Tolga, gjorde VG en nasjonal kartlegging av norske kommuners registrering av psykisk utviklingshemmede. I løpet av ti år økte antallet med 3000, uten at det ble ført tilsyn med ordningen. VG avdekket også hvordan et konsulentselskap tjente penger på å hjelpe kommunene med å registrere utviklingshemmede.

Helsedirektoratet har allerede varslet at de vil endre regelverket kommunene skal følge for å registrere psykisk utviklingshemmede. I tillegg skal fylkesmennene granske rundt 600 tilfeldig valgte saker i 90 kommuner.

VGs undersøkelser av vergemålsordningen viste at rundt fire av ti får vergemål uten å bli spurt. Justisminister Tor Mikkel Wara sa at loven hadde blitt praktisert feil, og ba om at 18.000 personer kontaktes for å sikre at vergemålet er frivillig.