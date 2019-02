TILTALT: En 38 år gammel mann er tiltalt for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen. Foto: Skjermdump

38 år gammel mann tiltalt for drapet på Marie-Louise Bendiktsen

Over 20 år etter at Marie-Louise Bendiktsen ble funnet død i et nedbrent hus i Sjøvegan i Troms, er en 38 år gammel mann tiltalt for å ha drept henne med en knivlignende gjenstand.

Mannen er nå tiltalt for å ha voldtatt og drept 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen i Sjøvegan i 1998, og deretter ha satt fyr på huset.

Ifølge tiltalen stakk mannen Bendiktsen 13 ganger med en knivlignende gjenstand. Drapet skal ifølge tiltalen ha skjedd mellom 13. juli 1998 ca. klokken 22 til 15. juli 1998.

Statsadvokat Torstein Lindquister sier han ikke vil kommentere tiltalen før det kommer en pressemelding om kort tid.

ÅSTEDET: Huset der Marie-Louise Bendiktsen ble funnet død i 1998. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Troverdig forklaring

Mannen har sittet varetektsfengslet siden i fjor sommer. Mannen har hele tiden nektet straffskyld.

– Han har avgitt en troverdig forklaring på hvilken relasjon han har hatt med fornærmede. Han har samarbeidet med påtalemyndigheten siden han ble pågrepet, sier forsvarer Alexander Greaker.

Tiltalte er i slutten av 30-årene, er srilankisk statsborger og kom til Norge som asylsøker i 1997. Han ble pågrepet på Oslo Lufthavn i juni i fjor, etter å ha oppholdt seg flere år i utlandet.

Politiets etterforskning ble avsluttet i desember. Rettssaken starter 13. mars i Nord-Troms tingrett.

DREPT: Marie-Lousie Bendiktsen ble voldtatt og knivdrept i Sjøvegan i 1998, uten at politiet klarte å pågripe gjerningsmannen. Nå er en 38 år gammel utenlandsk statsborger tiltalt for drapet. Foto: Politiet

– Drapsgåte

Advokaten betegner saken som krevende og omfattende, ettersom den er over 20 år gammel.

– Den har blitt etterforsket og henlagt flere ganger, det gjør at saken er omfattende. Saken er en av de største drapsgåtene i Norge, sier Greaker.

FORSVARER: Alexander Greaker forsvarer mannen sammen med kollega Daniel Storrvik. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han sier at han og medforsvarer Daniel Storrvik kommer til å bruke den neste måneden for å jobbe med saken.

– Vi går for full frifinnelse og vi kommer til å føre en rekke bevis under hovedforhandling, sier Greaker.

Mannen er tidligere dømt i norske domstoler for bedrageri, grovt tyveri og legemsfornærmelse, og har sonet i kortere perioder.

Pågripelsen skjedde etter at politiet året før trappet opp etterforskningen av det nå over 20 år gamle drapet. En ny gjennomgang av bevismaterialet ga politiet muligheten til å sette sammen en DNA-profil, som førte til pågripelse (se video):