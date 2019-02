Forbrukerrådet advarer: Slik lokkes strømkunder i prisfelle

DYRT: Høyt henger de, og dyrt er det som fraktes gjennom dem. Foto: MAGNAR KIRKNES/VG

Strømkunder fra hele landet har opplevd at gode strømtilbud kun var lokkepris. Etter kort tid må de betale for en langt dyrere avtale.

Nå mener Forbrukerrådet at det må bli satt en stopper for praksisen.

– Det er lov å endre prisen hvis det gis et varsel på 14 dager. Men det ser ut som noen selskaper har det som forretningsmodell å stadig øke prisen til de kundene som tegner abonnement, samtidig som det lave tilbudet ligger ute til nye kunder. Dette mener vi er en ugrei praksis og vi mener også at dette ikke bør være lov, sier leder av forbrukerdialog Pia Cecilie Høst til VG.

De høye strømprisene * Siden Norge er del av et europeisk marked, påvirker de europeiske strømprisene norske priser automatisk. De to siste to årene har CO₂-kvoteprisene femdoblet seg, noe som slår inn på det norske markedet. * Ifølge kraftanalytiker Olav Johan Botnen i Wattsight er det en villet politikk fra EU at CO₂-prisen skal opp, og han mener dette vil vare de neste 15–20 årene. * Tørken i sommer har gjort at Norge har mindre vann i magasinene enn normalt. Kraftkablene gjør at vi kan importere strømmen vi trenger, men til europeiske priser. følge Kraftnytt tilsvarer underskuddet i magasinene i Norge og Sverige strømforbruket i en by som Drammen med 65.000 mennesker i åtte år. * Nettleien øker også. Ifølge NVE betaler husholdninger i Sogn og Fjordane i snitt 72 øre per kilowattime i nettleie og avgifter. Regjeringen planlegger å utjevne nettleien. * Ifølge en priskommentar fra Entelios, publisert på kraftnytt.no , er januarprisen for 2019 hele 70 prosent over snittet for januar de siste fem årene.

– Bryter standardavtalen

Høst mener forbrukere skal klage hvis det kommer stadige prisøkninger og bytte strømleverandør.

– Det er fortvilende for forbrukerne og den seriøse delen av bransjen at det finnes strømselskaper som lever av å lokke folk inn i dårlige avtaler, sier hun.

Det finnes en standardavtale for strøm som Forbrukertilsynet og Energi Norge har blitt enige om. Høst mener mange av selskapene som kommer med lokketilbud bryter denne avtalen.

– Vi ønsker at Forbrukertilsynet følger opp dem som ikke følger standardavtalen og at for eksempel Energi Norge garanterer at deres medlemmer gjør det. Skjer det, kan forbrukere bestille strøm fra medlemmer av Energi Norge og vite at strømavtalen er en godkjent avtale.

Disse tilbyr strømabonnement med negativt påslag Følgende selskap tilbyr abonnement på Forbrukerrådets Strømpris.no med såkalt negativt påslag. Det betyr på godt norsk at de selger strømmen med tap.

Agva Kraft

GNP Energy

Lærdal Energi

Telinet Energi

Rauma Energi Kraft Kilde: Forbrukerrådet

Endres etter kort tid

Forbrukerrådet har den siste tiden registrert at svært mange lurer på vilkårene i avtalen sin.

De mener bransjen har et stort potensial for å kommunisere bedre med sine kunder.

– Det er heldigvis også mange seriøse leverandører i markedet som er opptatt av god kundeservice, men dessverre er det for mange aktører i markedet som benytter lokkepriser. Det vil si at de endrer pris eller avtalevilkår etter svært kort tid. Det er en praksis vi må få slutt på. Hvis ikke mister folk tilliten til strømleverandørene og markedet, sier Høst.

På klagetoppen

Tall fra Forbrukerrådet viser at spørsmål rundt strømpris har økt hele 240 prosent siden 2013. Høst forteller at Elklagenemda i 2017 fikk over tusen klager hvor brorparten var på kontraktsvilkår og faktura.

Forbrukerrådet merker også en endring i disse dager, når strømmen er dyr. På strømpris.no, som eies av Forbrukerrådet, var det 15.000 nye brukere forrige uke. Nettsiden sammenligner strømselskaper, og gir deg det billigste tilbudet.

Et av selskapene som Forbrukerrådet får mest klager på, er Agva Kraft.

– Det er forskjellige typer historier som kommer fra forbrukerne, men en ting som går igjen er at de ikke har forstått at prisen vil heves etter en tid. Selskapet opererer også med veldig mange ulike typer kampanjetilbud, sier Høst til VG.

Agva: – Får gode tilbakemeldinger

Bjørn Arctander, markedssjef i Agva Kraft AS, opplyser at de i stor grad legger markedsføringsbudsjettet på sponsing av kunder i stedet for tradisjonell reklame.

– Dette får vi gode tilbakemeldinger på. Særlig med kaldvær og høyt forbruk utgjør dette en stor økonomisk fordel for kundene, skriver han i en e-post til VG.

Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh) for husholdninger 2012: 81,2 øre per kilowattime 2013: 88,3 øre per kilowattime 2014: 83,7 øre kilowattime 2015: 81,9 øre per kilowattime 2016: 91,8 øre per kilowattime 2017: 96,5 øre per kilowattime Årstallet for 2018 foreligger ikke ennå. Kilde: SSB

Avtalen som er mest populær har et negativt påslag på 15 øre. Selskapet har også en kampanjeavtale med tre øre avslag som etter en måned får et påslag på 14,9 øre, men dette er ifølge Arctander klart merket og denne avtalen velges i liten grad

– Avtalen som nå er på topp er en løpende avtale der sponsingen varer til det prisreguleres. Da varsles kunden direkte i skriftlig form minimum 14 dager før det trer i kraft og kan ta stilling til om de ønsker å fortsette på samme avtale med ny pris. Markedsutviklingen styrer når dette skjer og til hvilken pris. I begge tilfellene er det på ingen tidspunkt noen form for binding så kunden kan eventuelt endre til andre produkter eller en annen leverandør når de måtte ønske, skriver Arctander.

– Operer dere i juridisk grenseland?

– Selvfølgelig ikke. Kundenes krav går mye lengre enn jusen, så vi er langt innenfor myndighetenes krav.

– Er dette en sleip måte å lure kundene over til dere på?

– Heller tvert imot. Vi skal ikke undervurdere forbrukerne og særlig kunder fra strømpris.no er meget prisbevisste og følger godt med på alt som skjer, mener Arctander.

– Aldeles ikke lureri

Også Lærdal Energi, som selger strøm med 14,5 øre avslag på innkjøpsprisen i to måneder men ikke ut over 3000 kWh, sier de legger markedsføringsbudsjettet direkte på kundene. Etter to måneder overføres man til ordinær avtale som har et påslag på 39 kroner måneden. I tillegg kommer elsertifikater på 7,9 øre.

– Mange kaller det luretilbud, men vi bruker dette som et verktøy for å hente inn nye kunder, sier daglig leder Ørjan Bøyum til VG.

– Er det lureri?

– Aldeles ikke. Den dagen du ikke opplyser om ting er det lureri. Kunden vinner jo på dette og det er bra for konkurransen.

Bryter ikke standardavtalen

Juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug, er ikke enig i at strømselskapene bryter avtalen.

– Vi har en standardavtale, men det står ikke noe om priser og hvilke vilkår kunden har der. Derimot står det at du har rett til å klage, og å få beskjed før det blir endring i produktet.

Likevel ser han problemet Høst belyser. Haug ser ikke lystig på at selskapene lokker kundene med lave priser, før de hever prisen hyppig, noe også han ser at skjer.

– Det er en praksis som medfører at forbruker føler seg lurt. Når de inngår avtalen ser prisen lav ut, før den øker brått, og de sitter med et dyrt abonnement.

Han opplyser om at de ser på muligheter for å regulere markedet i større grad, men at ingenting skjer inntil videre. Spesielt trekker han fram en problemstilling rundt strømpris.no, hvor noen selskaper selger seg inn med negativt påslag for å lokke til seg kunder, påstår han.

– Det sier seg selv at ingen vil selge et produkt med tap. Da går selvfølgelig prisen opp. Man kunne for eksempel hatt en advarsel ved selskapet.

Kan ikke bytte nå

Akkurat nå er det ikke mulig å bytte strømleverandør.

Årsaken er innføringen av Elhub hvor smarte strømmålere skal sørge for at kunden blir fakturert for sitt faktiske forbruk.

Tips til sparegrep Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea mener nordmenn bør gjøre det som er vanlig i mange andre europeiske land, og ta små grep for å kutte strømregningen. Hun har nylig kommet med disse rådene til VG: * Dusj kortere, skru ned temperaturen inne, og ta heller på deg varme klær. Skru av varme og lys i rom du ikke oppholder deg i. * Andre, mer langsiktige grep, kan være å kjøpe en varmepumpe, isolere huset eller bytte gamle og trekkfulle vinduer.

I forbindelse med innføringen fryses nettselskapenes systemer for gjennomføring av leverandørskifter. NVE melder at kunder som skifter kraftleverandør i frysperioden, som er frem til 18. februar, får leveringsstart 20. februar.

Kampanje-pause

Gudbrandsdal Energi har hatt ulike kampanjer med negativt påslag fra i sommer og frem til 1. februar.

– Det ble litt for heavy, det koster litt, sier daglig leder Jan Jansrud til VG. Derfor har de en pause nå under innføringen av Elhub.

– Det kan komme flere slike kampanjer, men vi roer det litt nå, sier Jansrud som mener at Forbrukerrådets strømpris.no er blitt en konkurranseportal.

– Vi må være med og konkurrere, ellers blir vi tvunget ut. Andre høyner prisen automatisk etter en måned, men vi sender prisvarsel til kundene. Vi har prøvd å holde dette så lenge som mulig, men i januar har vi hatt en heftig overgang på tilbudstariffene, sier han til VG.

Og mens noen bare tilbyr avslag i strømprisen til nye kunder, har Gudbrandsdal Energi også gitt eksisterende kunder det samme tilbudet.

– Lurer dere kundene?

– Når Rema selger ribba til under innkjøpspris før jul, er det å lure folk? spør Jansrud retorisk.

– Man går ut med et supertilbud for å gjøre seg attraktiv, legger han til.