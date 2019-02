Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir Nussir AS driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund i Finnmark. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen sier ja til gruvedrift i Kvalsund

Nærings- og fiskeridepartementet gir driftskonsesjon for den omstridte gruvedriften på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark. Natur og ungdom og Unge Venstres leder varsler at de vil lenke seg fast for å forhindre prosjektet.

NTB

Publisert: 14.02.19 07:17 Oppdatert: 14.02.19 08:15







Gruvedriften har fått mye kritikk, blant annet for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i Norske Samers Riksforbund (NSR) på grunn av konsekvensene det vil ha for den samiske reindriften og miljøet.

Isaksen sier gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter og understreker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden.

Går mot Sametinget

De har gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget, men har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Leder Runar Myrnes Balto i NSR er svært skuffet over vedtaket. Han understreker at Venstre, som sitter med miljøministeren, fortsatt har mulighet til å endre kurs.

– Det er ganske tydelig at denne saken, med deponi av gruveslam i en nasjonal laksefjord, er en katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelle dem om denne muligheten og bidra til at de får styrke bak kravene sine i regjeringen, sier Balto.

Natur og ungdom: - Vil lenke oss fast for å stoppe det

– Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien. Denne beslutningen viser til fulle at Regjeringen ikke tar kampen for beskyttelse av livet i havet på alvor, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg i en pressemelding.

Hun varsler fortsatt kamp mot ødeleggelsen av fjorden. Det samme gjør Natur og Ungdom, som i en pressemelding opplyser at de vil ta i bruk sivil ulydighet hvis gruven blir en realitet.

– Vi vil lenke oss fast og stoppe det. Gruven og dumpinga i fjorden vil volde mye større skade enn det å bryte loven vil. Det mener 2900 individer som har skrevet seg opp på lista og sagt seg villige til å bryte loven, uttaler Jørgen Næss Karlsen, nestleder i Natur og Ungdom.

SIVIL ULYDIGHET: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark uttaler at han vil lenke seg fast for å forhindre det han kaller en miljøkatastrofe. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har planer om det samme.

– Nå må vi slutte med å dumpe flere millioner tonn med dritt i fjordene våre. Dette er ikke over ennå. Jeg har planer om å lenke meg fast for å forhindre denne miljøkatastrofen, sier han.

Ba om ny vurdering

En rekke miljøorganisasjoner samt alle ungdomspartiene utenom Unge Høyre og FpU har tidligere bedt om en ny vurdering av prosjektet i Stortinget, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har avvist.

Isaksen mener gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord.

– Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsministeren.