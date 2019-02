FORTALTE SIN HISTORIE: Da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (53) ville undersøke om familien hadde samiske aner, ble han bedt om å holde tett om det han fant. I dag feiret han den samiske nasjonaldagen Foto: Helge Mikalsen

Forsvarsministeren åpen om samisk opphav: Hylles av Erna

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fortalte om sitt ukjente samiske opphav i VG - i dag ble han hyllet for åpenheten av statstministeren

Samiske flagg på Rådhusplassen, koftekledde gjester i rådhuset og en egen Oslojoik. Samenes nasjonaldag ble feiret i hovedstaden og resten av landet onsdag.

Dronning Sonja, kronprins Haakon og 400 gjester med samisk bakgrunn var samlet til festlunsj i Oslo rådhus.

– Denne dagen minner oss på at nordmenn og samer har levd og fremdeles lever side om side. Vi deler en felles historie og et felles ansvar for vår framtid, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin tale til gjestene.

Men i likhet med mange andre som markerer dagen, tok også Solberg opp urbefolkningens mørke historie. Mange samer har måttet skjule sin bakgrunn og familiehistorie, blant dem forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, fortalte hun.

– I dag står han registrert i samemanntallet. Men det har vært en lang vei dit. Han forteller om en familiehistorie med fortielse og fornektelse, helt inntil nylig, sa hun.

Kronprins Haakon deltar under feiringen av samefolkets dag i Oslo Rådhus onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stolte joikere

Statsministeren konstaterer at samisk språk og kultur har et sterkere rotfeste i dag enn for bare noen få generasjoner siden. Hun hyller Stjernekamp-deltakeren Ella Marie Isaksen Hætta for å ha åpnet døren til den samiske kulturen for flere hundre tusen nordmenn.

– Det kontroversielle har blitt det populære – og har gitt stolthet tilbake til mange unge samer, sa Solberg i sin tale.

På 102-årsdagen for det første samelandsmøtet ble også Oslos egen joik framført av en annen joiker: Ande Somby.

– Den største æren en kommune og en hovedstad kan få, er å motta en joik. Denne gaven blir større jo mer vi deler den. Vi vil ta godt vare på Oslojoiken, sier Oslos ordfører Marianne Borgen.

Reindrift og gruvedrift

Selv om samisk historie, språk og kultur får mye positiv omtale, er det likevel mange som bruker nasjonaldagen til å minne om kontroversielle, politiske saker som angår samene.

Ronja Vaara fra Oslo holdt hovedtalen i rådhuset og minnet om strid om gruvedrift og vindmølleparker i samiske områder, så vel som den unge reindriftssamen Ante Jovssets kamp for å unngå tvangsslakting av deler av reinflokken sin.

– Disse og mange flere saker viser hvor viktig det er å stå sammen som et folk. Mot urett og overgrep, sa Vaara.

Hun er glad for at Stortinget har nedsatt en Sannhets- og forsoningskommisjon som skal granske overgrepene mot samer, kvener og norskfinner, herunder virkningen av den såkalte fornorskningspolitikken.

– Fornorskningen fratok meg mitt språk, men den samiske identiteten min kunne de aldri ta, sa Vaara.

Samenes nasjonaldag feires en rekke steder i landet, ikke minst i nord. Både i Alta, Kautokeino, Tromsø, Kirkenes og Bodø er det arrangementer.