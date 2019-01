VG har kartlagt sølvgrå biler i Hagens nabolag: Ingen sier at de har tatt mystisk snarvei

INNENRIKS 2019-01-29T03:33:51Z

En nabo så en sølvgrå SUV-lignende bil ta en merkelig snarvei samme morgen som Anne-Elisabeth Hagen forsvant. 38 biler i nabolaget kan passe beskrivelsen – men ingen sier at de kjørte der denne dagen.

Publisert: 29.01.19 04:33

Samtidig bekrefter politiet at de fremdeles jobber med denne observasjonen .

– Jeg kan bekrefte det er et interessant tips. Vi har sett nærmere på det og er ikke ferdig med det. Jeg sier heller ikke hvor i prioriteringene det er, men det har vært et interessant tips og er et interessant tips, sier etterforskningsleder Christian Berge til VG.

Naboen som gjorde observasjonen sier til VG at han i etterkant av intervjuet har vært hos politiet for gjennomlesning av avhøret.

VG har fått innsyn i Statens vegvesen sin oversikt i alle biler registrert i følgende veier i og rundt veien hvor Anne-Elisabeth Hagen bor: Sloraveien, Fjellsvingen, Asbjørn Klosters vei, Fjellveien, Hovdeveien, Myrveien, Vangsveien og Vangskroken. Se grafikken for nærmere beskrivelse:

38 biler passer beskrivelsen

VG har silt denne listen med å ta ut alle biler som enten er merket sølv eller grå i registeret - samt fjernet vanlige personbiler og varebiler for at det skal passe med størrelsen som naboen beskriver som SUV-lignende. Da sitter vi igjen med 38 biler som kan passe til beskrivelsen.

VG har vært i kontakt med eierne av 35 av disse bilene. Én har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser mens én som eier to biler med denne beskrivelsen vil ikke svare.

Ifølge naboen ble han passert av en bil som kjørte forbi blokka der han bor - i Fjellsvingen - like ved ekteparet Hagens bolig i Sloraveien i Lørenskog en gang mellom 08.30 og 10.30 31. oktober.

Siste kjente livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen (68) var nettopp 31. oktober klokken 09.14.

– Jeg skulle ut å gå morgentur med bikkja da det kommer en bil kjørende foran utgangsdøren på blokken. Det er ikke unormalt i seg selv, men da pleier de å stoppe ved enden av blokken hvor veien stopper. Men i dette tilfellet fortsatte bilen over gressplenen, og opp på grusstien som går opp til huset der Hagen bor, sa naboen til VG.

– Ikke lov å kjøre

Bileierne VG har vært i kontakt med fikk spørsmål om de kjørte forbi blokka i Fjellsvingen, over gressplenen og ut på Sloraveien onsdag 31. oktober, og videre om de noen gang har gjort det før.

Alle bileierne avkrefter at de kjørte der den dagen. Kun en sier at han noen gang har kjørt der – og det er snakk om svært lenge siden.

– Den var kjørbar en gang i tiden, men det er ikke naturlig å kjøre der lenger nå. Ikke i det hele tatt, sier vedkommende.

Det er andre i nabolaget enig i.

– Der er det ikke lov å kjøre, så der har jeg ikke kjørt, sier en.

– Den veien har ikke vi sett på som alternativ. Vi kjører alltid rundt, sier en annen.

Mange av naboene VG har vært i kontakt med påpeker at det er et merkelig veivalg.

En tredje nabo sier at det har vært tilfeller der kommunen eller politi har kjørt der, men at det er snakk om på sommerhalvåret i forbindelse med søppeltømming eller patruljering ved badeplassen.

Ingen av de VG har snakket med sier at de har blitt kontaktet av politiet i forbindelse med bilen de eier, men flere var i en tidlig fase inne til avhør da saken fortsatt var topphemmelig - og de fikk dermed ikke vite hva som hadde skjedd.

Tro på løsning

Ifølge naboen var bilen SUV-lignende og trolig sølvgrå, og med norske skilter. Når han i etterkant har gjort egne undersøkelser, er det eldre modeller av Volkswagen Amarok og BMW X3 han mener ligner mest.

Torsdag i forrige uke ble det kjent at familien til antatt bortførte Anne-Elisabeth Hagen mottok et budskap 16. januar i år. Budskapet skal ha kommet fra den eller de som mener de holder Hagen fanget. Familien opplever dette som et tydelig tegn på at Hagen er i live.

Samtidig fortsetter jakten på de som står bak bortføringen. Mandag morgen bekreftet politiet at det var gjort funn i Langvannet, etter at dykkere i forrige uke gjorde flere søk der. Det er ikke kjent hva slags funn som er gjort.

Etterforskningsleder Berge sier at han har tro på å løse saken.