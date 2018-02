HØYE KANTER: Det har kommet mye snø i fjellet flere steder de siste dagene. Her fra Høgevarde på Norefjell. Foto: Cicilie S. Andersen

Store snømengder flere steder i landet: – Dobbelt så mye som normalen

Publisert: 12.02.18 23:11

Store mengder snø har skapt problemer flere steder i landet den siste tiden.

Mandag ble det målt 142 centimeter snødybde på militærleiren på Rena, skriver avisen Østlendingen .

150 soldater og ansatte måtte i helgen settes i sving med å måke snø døgnet rundt da de store snømengdene truet bygninger.

– Det er ingen dramatikk, men det er jobbet på helspreng for å hindre bygningsskader på snøtunge tak i Rena leir, opplyser eiendomssjef Ole Anders Spikkerud i Region Øst i Forsvarsbygg til Østlendingen.

Dobbelt så mye som normalen

Spikkerud opplyser at de har slitt med snømengdene i halvannen uke.

– Det er gjort en imponerende jobb. I helgen ble det utført 700 timeverk med snørydding. Fire skift på 25 til 60 mann jobbet lange dager. Vi tar sikkerheten for de ansatte på største alvor. Om det skulle være nødvendig stenger vi av bygninger, opplyser eiendomssjef Ole Anders Spikkerud.

Meteorologkonsulent ved Meteorologisk institutt Jan Inge Hansen opplyser til VG at Rena har opplevd et snøfall som er over normalen.

– Det er kanskje opp mot dobbelt så mye som normalen, forteller han.

Også lenger sør kunne Kong vinter by på et nytt solid snøfall.

En oversikt fra Meteorologisk institutt mandag formiddag viser at det enkelte steder på Østlandet og Sørlandet falt nesten en halv meter snø fra søndag morgen til mandag morgen, skriver NTB.

Dette resulterte i forsinkede fly, stengte jernbanestrekninger og vanskelige kjøreforhold.

Snøfallet har ført til at folk har måttet gå kreativt til verks for å få snøen av hustaket. Se video fra snøfjerning i Jostedalen her:

29 centimeter siden søndag

– Hvis man ser i forhold til normalen så er det litt innenfor kysten fra Agder til Telemark, og deler av Østlandet som har opplevd mye snø. Spesielt Østfold og Vestfold har fått opp til tre ganger så mye som normalt. Det tilsvarer 300 prosent mer nedbør enn det som er normalen, sier Hansen.

Mandag er det Konnerud i Drammen som har hatt den prosentvis største økningen i antall centimeter snø opplyser meteorologen.

– Konnerud hadde 109 centimeter med snø i dag. I går ble det målt 80 centimeter, noe som tilsvarer en økning på 29 centimeter med snø. Det er noe av det meste jeg har sett i dag, sier Hansen.

På Sørlandet førte helgens snøfall til at flere tusen husstander mistet strømmen, og Agder Energi sier til NTB at været har gjort feilrettingen vanskelig.

Også vestlandshovedstaden fikk smake på skikkelig hvit vinter i helgen, og søndag kveld ble Bergen lufthavn Flesland stengt en periode på grunn av kraftig snøfall, skriver Aftenposten .

Mer snø i vente

Det ser imidlertid ikke ut til at snøværet skal gi seg med det første og store deler av landet må belage seg på mer snø utover i uken.

– Det ser ut til at vi får store snømengder Østafjells på torsdag, og det kan muligens komme 20 centimeter, forteller Hansen.

Vestlandet får nedbøren inn på onsdag, og de kan vente seg påfyll utover i uken ifølge meteorologen.

– Det kommer som regn i ytre strøk, men indre og høyere strøk kan fort få en 20–30 centimeter, sier Hansen.

Også på Sørlandet er det ventet mer vintervær.

– De får nok en del av det sør også. Øst for Lindesnes vil det også komme mest på torsdag, mens det lenger vest vil være nedbør videre utover i uken også. Men noen store mengder ser det ikke ut til.