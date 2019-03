NSB får ikke kalle seg Vy – navnet er for kort

NSB skal altså bytte navn til Vy. Men på papiret får de ikke hete det.

Publisert: 18.03.19 09:06







Det viser dokumenter som VG har fått innsyn i.

NSB gikk for to uker siden ut med brask og bram og lanserte sitt nye navn: Vy. Styret i NSB har enstemmig gått inn for det nye navnet – og har fått regjeringen med på laget.

I et brev til Samferdselsdepartementet 11. mars påpeker imidlertid NSBs styreleder Dag Mejdell at det formelle navnet ikke blir «Vy».

– Vy kan ikke benyttes som selskapsnavn alene fordi det ikke er anledning til å registrere et selskapsnavn med mindre enn tre bokstaver. Styret anbefaler derfor Vygruppen som navn på selskapet, skriver styreleder Mejdell i brevet.

Styret i NSB har altså vedtatt at det nye navnet skal være «Vygruppen AS».