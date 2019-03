SVINDLET: Mannen laget falske returer og beholdt pengene selv. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

Ansatt svindlet Ikea for over to millioner

En 27 år gammel mann som jobbet på Ikea i Trondheim er dømt til to års fengsel for å svindlet møbelvarehuset for 2.240.000 kroner, skriver NRK.

NTB

Publisert: 16.03.19 16:38







Studenten jobbet i bytteavdelingen, og ifølge dommen mot ham skal han mellom januar 2016 og oktober 2017 ha laget falske returer og beholdt pengene selv.

I tillegg til å måtte sone i fengsel må mannen også betale 2,2 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Det er også gjort beslag av flere dyre produkter, som Rolex-klokker, Apple-produkter, dyre jakker og hvitevarer.

Mannen jobbet på varehuset i Trondheim i seks år før han ble avslørt.

les også Utspekulerte metoder: Slik blir nordmenn lurt av «kjæresten»

Basert på kassaomsetningen til ti av mannens kolleger i bytteavdelingen mener retten at mannen har stjålet nesten 1,5 millioner kroner i kontanter. Retten ser det som skjerpende at underslaget har skjedd over lang tid og vært nøye planlagt.

Torfinn Svanem, som er mannens forsvarer, sier klienten vil benytte seg av betenkningstid før han bestemmer om han skal vedta eller anke dommen.