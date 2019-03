GODE VENNER: Terapihunden Birk og byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Krister Sørbø, VG

Ap-Raymond: Nå skal alle sykehjem få hund

Byrådsleder Raymond Johansen er svoren hundeelsker, men unngår katter. Nå skal alle sykehjem i Oslo få egen hund.

Publisert: 08.03.19 22:12







– Vi hadde hund før jeg kom på hjemmet. Denne ordningen hvor det kommer hund som vi kan kose med, er nydelig, sier Irene Lauvik, beboer ved Økernhjemmet i Oslo.

Denne dagen har hjemmet fått besøk av byrådslederen, fordi han vil at alle sykehjemmene skal få det tilbudet Økernhjemmet har innført: Hund for å glede beboerne.

– Vi har altså så gode erfaringer. Svært mange av oss har hund og det blir et stort savn når de eldre kommer på hjemmet. Vi ser hvordan beboere lyser opp når hunden kommer på besøk, sier institusjonssjef Turid Mood ved Økernhjemmet.

– Vi bruker hunden på flere måter. Noen har vært vant til å ha hunden i sengen. Det tillater vi også. Å få en hund opp i sengen i et kvarter, gir stor glede og noe å glede seg til. Vi ser at det har veldig god effekt på demente. De finner stor glede i nærkontakt med hunden, sier hun og nevner ett eksempel til:

– Endel eldre vil bare ligge i sengen. Vi sliter med å få dem opp for dusj og hygiene. Når de hører at hunden snart kommer på besøk, bidrar det til at de kommer seg opp og steller seg - før besøket. Det er også til stor glede for eldre som ligger for døden.

HUNDEGLEDE PÅ HJEMMET: Terapihunden Birk er trent opp for å bli kjælt med av eldre. Irene Lauvik (t.v) og Eva Stenholen ved Økernhjemmet i Oslo setter stor pris på hundebesøket og støtter forslaget til byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Krister Sørbø, VG

– Til stor hjelp

– Det er også til stor hjelp for mange med atferdsproblemer, som er aggressive. Når hunden kommer på besøk, ser vi hvordan de finner roen. Og noen får gå tur med hunden. Det gir stor glede. For alle dreier det seg om at de får yte omsorg. Det gir en mer meningsfull hverdag, sier Mood.

Hun sier ikke alle har det behovet og at det blir tatt hensyn til.

Vi går til hunderommet, hvor åtte-ni eldre er samlet.

– Vi har leid inn Anne Suldal i Norske terapihundskole som kommer med hund to dager i uken.

Hun har fem opptrente hunder. I dag er det syv år gamle Birk som lar seg kjæle med at de eldre.

– Birk er trent til å møte mennesker og å legge haka på fanget til de eldre, sier Suldal.

– Jeg har en engelsk setter. Den er ikke rolig, sier Raymond Johansen , om sin syv år gamle fuglehund.

HUNDEGLEDE: – Jeg har hatt tre engelske settere de siste 30 årene. Jeg har vokst opp med hund og vet hvor konfliktdempende de er. Bort sett når det kommer til spørsmålet om å gå tur, sier han, her lekende med sin Xavi. Foto: Privat

Han sier erfaringene fra Økernhjemmet og andre hjem som har hund, er så gode at tilbudet vil komme ved alle hovedstadens sykehjem.

– I dag har 13 av 39 sykehjem fastboende hund. Vi vil innføre fastboende dyr eller fast besøkshund ved alle de 39 sykehjemmene. Det har så god effekt at alle eldre ved hjemmene våre i Oslo, i løpet av 2019 skal få få tilbud om litt tid med hund i løpet av uken.

– Hva er kostnaden?

– Det koster ikke all verden. Byrådet har satt av fire millioner kroner til trivselstiltak på sykehjemmene i 2019, som blant annet går til dyr. Det skal være handlingsrom innenfor det ordinære sykehjemsbudsjettet til å kjøpe dyr og dyrefôr.

GOD STEMNING: Byrådsleder Raymond Johansen besøkte denne uken Økernhjemmet i Oslo. Foto: Krister Sørbø, VG

Katt til besvær

Sundal sier hun hver dag opplever gleden.

– Det er så mange rundt omkring på sykehjemmene som har hatt hund og som savner det veldig. De lyser opp når jeg kommer på besøk.

– Jeg har også en lesehund, sier Sundal:

– Den er trent til å ligge rolig og bli kjælt med av barn som sliter med lesing. Med hunden i fanget slapper barna mye mer av - og da går det bedre med lesingen.

På Økernhjemmet har de også katt og kaniner.

Vi går forbi et rom hvor katten ligger og koser seg i sofaen.

– Jeg tror jeg ikke skal gå inn der. Jeg er ganske allergisk mot katter, sier byrådslederen.