FERIEKLARE: Grete Bosvik (55) og Lise Benedikte Aas (54) reiser på sin første sydentur sammen lørdag. Nå krysser de fingrene for at Bosviks flyging går som vanlig. Foto: Privat

Norwegian-passasjerer frustrerte over lite fly-informasjon

Lørdag skal Grete Bosvik (55) på venninne-tur, men nå får hun ikke svar på om flyet hennes vil gå som planlagt. Norwegian ber alle som ikke har fått SMS-beskjed om å forholde seg som vanlig.

– I morgen klokken tolv går bussen min til Oslo, og da har jeg bare bikini i kofferten. Hvis ikke jeg vet om flyet mitt fra Gardermoen på lørdag går før det, er det veldig dumt, sier Grete Bosvik (55) fra Risør.

Lørdag skal hun reise til Las Palmas på tre uker ferie med barndomsvenninnen Lise Benedikte Aas (54), som reiser fra Østerrike, men nå vet hun ikke om Norwegian -avgangen hennes kommer til å gå som planlagt.

Tirsdag parkerte Norwegian sine Max 8-fly, etter at norske og europeiske luftfartsmyndigheter la ned midlertidig flyforbud for disse flyene etter at det på kort tid har vært to ulykker med flytypen.

– Det er ingen krise dersom jeg må booke om flygingen en dag eller to, men jeg må vite det, fordi det er mye lagt opp rundt reisen fra Oslo. Jeg har tatt fri fra jobb og bestilt buss fra Risør, sier Bosvik.

VG har også vært i kontakt med et norsk ektepar på Gran Canaria som lurer på deres hjemreise vil gå som normalt 21. mars.

– Vi er ikke avhengige av at flyet går til oppsatt tid. Men vi vil gjerne vite det, så vi kan planlegge, sier Frits Nystad (78).

Han har ikke funnet informasjon på nett, og har ikke forsøkt å ringe flyselskapet fordi han tidligere ikke har lyktes med å nå dem på telefon, forteller han.

STÅR STILLE: Dette er flytypen (foran) som står på bakken inntil videre. Onsdag har det betydd 18 kansellerte Norwegian-avganger og noen hundre berørte passasjerer. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Vil ha svar på om hun er rammet

På nettsidene sine opplyser Norwegian om at de varsler berørte passasjerer på SMS, men det har Grete Bosvik foreløpig ikke fått.

– Betyr at jeg ikke er rammet? Eller har de ikke rukket å sende meg beskjed ennå?

I går kveld satt hun en time i telefonkø hos Norwegian uten å få svar. Hun har også sendt e-post som hun ikke har fått svar på onsdag formiddag. Bosvik har også sjekket nettsiden. Onsdag ettermiddag ringte hun igjen, og satt da en halvtime i telefonkø, sier hun.

– Jeg vil bare vite om mitt fly er rammet, slik at jeg kan booke om. Det var en skikkelig nedtur da venninnen min og jeg fikk høre om dette, men jeg er takknemlig for at jeg ikke skal sitte på et av flyene som nå er satt på bakken, sier hun videre.

– Jobber på spreng

Norwegian opplyser på sine nettsider onsdag om at de har jobbet på spreng hele natten og onsdag for å finne løsninger for dem som er berørt av flykaoset.

– Berørte passasjerer får direkte beskjed. Alle andre skal forholde seg som normalt. Vi slår sammen flyginger, flyflåten blir omdisponert og passasjerer blir booket om til andre avganger. Det betyr at de alle fleste som blir berørt, får ny avgangstid samme dag, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss til NTB.

– Hvor tett opptil avgang har reisende blitt varslet om at de er berørt?

– Vi informerer passasjerer løpende. Så fort vi har informasjon om enkeltflyginger sender vi informasjon til de berørte passasjerene, sier Næss videre til VG.

– Er det noen som skal reise i morgen som har fått SMS-beskjed om at de er berørt?

– Vi har prioritert dem som reiser i dag først, men våre ansatte jobber med å varsle alle berørte fortløpende.

Hun forteller at det er 19 flyginger til, fra eller i Norge som er berørt i dag, av totalt 650 flyginger som Norwegian opererer. Til sammen er «noen hundre» passasjerer berørt. Dersom noen vil kontakte selskapet, kan de ringe eller ta kontakt på sosiale medier, sier hun.

– Må man da forvente å sitte en time i telefonkø?

– Det er stor trafikk på telefon hos oss nå. Vi har oppbemannet på kundesenteret vårt for å hjelpe på best mulig måte. Jeg vil oppfordre til å ta kontakt på chat, Facebook og Twitter.