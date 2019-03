KRITISK: Catharina Munthe engasjerte seg tirsdag mot at skolen til deres 5.-klassinger i Oslo skulle organisere rammene rundt elevstreiken fredag. Her sammen med mannen, Fabian Stang. Foto: Andrea Gjestvang

Skole snudde om elevstreiken: - Lar det være et barneopprør

Catharina Munthe (41) støtter barnas klimastreik fredag. Men hun reagerte da skolen deres ville lede an i organiseringen av streiken. Skolen snudde.

Uranienborg skole i Oslo sendte melding til 5.-klassingenes foreldre:

«På fredag, 22. mars, skal 5. trinn delta på «Skolestreik for klima». Vi møtes i skolegården på Uranienborg skole og går sammen ned til Stortinget».

Munthe gikk ut på Facebook tirsdag og skrev at det provoserer henne:

– Jeg gir tommelen opp og støtter barnas klimastreik. Vi trenger barns og ungdoms engasjement for å redde klimaet. Men dette er og må være barnas klimastreik. Det kan ikke være en skole- og voksendrevet streik - da er hele poenget med at det er de unges streik, borte, sier Munthe til VG. Hun er Høyre-politiker i Oslo og gift med ordfører-legenden Fabian Stang (63).

– Politisk aksjonisme

Mange reagerte på hennes innlegg, som i stor grad støttet hennes prinsipielle innsigelser.

– Jeg tror nok mange er imot selve streikens innhold, det er ikke jeg, men jeg vil ikke at skolene skal drive politisk aksjonisme, uansett retning. Jeg er mot at streiken skal bli en voksen- og skoledrevet engasjement.

Tirsdag ettermiddag la skolen ut en melding til foreldrene, hvor de konkludert med at streiken skal være et barneopprør og at skolen likevel ikke vil arrangere turen til Stortinget på fredag.

Det blir opp til foreldrene å sikre at barna kommer seg trygt frem og tilbake til klimastreiken på Stortinget.

– Det er jeg glad for, sier Munthe.

– Vil dere bidra til at deres datter deltar?

– Hvis hun hadde kommet til oss med sterkt ønske om å delta, hadde jeg vurdert om jeg skulle ha fulgt henne ned, da kunne jeg selv ivaretatt hennes sikkerhet der ned i menneskemassen.

Hun sier skoleledet streik også har en annen utfordring.

– I vårt tilfelle er det snakk om 11-åringer og uansett hvor mange lærere de hadde satt på, så kunne vi risikert at det oppstår noe når så mange samles.

– Kan elevene streike mot streiken

Flere av de som responderte på hennes Face-innlegg tok opp flere prinsipielle sider:

– Kan elevene streike mot streiken?:

«Det er jo ikke en imponerende aksjon for å vise engasjement når lærerne tar med hele klasser ned».

Og:

«Kan skolen ta elever på 11 år ut av skolen for å delta på streik uten foreldrenes samtykke? Skolene praktiserer dette åpenbart forskjellig».

En annen viser til ulik praksis, hvor de har fått følgende melding fra skolen:

«Dersom elever ikke er på skolen vil det føres ugyldig fravær på den enkelte. Streik er ikke gyldig fraværsgrunn i grunnskolen ved søknad om permisjon, og vil dermed ikke kunne innvilges.

– Blir galt

Assisterende rektor Håkon Koss ved Uranienborg skole ønsker ikke å kommentere saken. Han sier de kjente til at NRK hadde henvendt seg, men at de ikke kjente til konkrete foreldre-reaksjoner, før de snudde.

Han viser til skrivet de sendte ut til foreldrene tirsdag:

«Klimaet engasjerer veldig mange av oss. Barn og ungdom er stadig mer opptatt av miljøet og barneopprøret som nå skal tydeliggjøres i en stor miljøstreik foran Stortinget på fredag kan gi oss alle sammen håp for en mer miljøbevisst fremtid».

Videre heter det:

«5. trinn har jobbet både med miljøperspektivet i fag og i Elvelangs, de har jobbet med å lage plakater i KH og samfunnsengasjement generelt. Det var derfor i en tidlig fase sett på en flott mulighet for 5. trinn å kombinere dette tverrfaglige aspektet i å kunne observere en samfunnsaktuell hendelse her i vårt nærmiljø».

De konkluderer:

«Likevel, vi ser nå at det å la 5. trinn delta på en demonstrasjon i skolens regi blir galt. Dette er et barneopprør som vi må fortsatt la forbli som et barneopprør. Som skole skal vi lære barna om miljø og vi skal nære oppunder deres samfunnsengasjement på andre måter».

De fleste vil registrere fravær

Det er ulik praksis i vurderingene foran fredagens klimastreik.

En undersøkelse NRK har foretatt viser at 16 av 18 fylkeskommuner har bestemt at deres videregående skoler skal registrere deltakelse i streiken som ugyldig fravær.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier i samme reportasje at han er enig i at fraværet må registreres.

– Det er et flott engasjement for klimaet som bør heies fram. Men dersom man som skoleelev skal streike, så kan man ikke få gyldig fravær, sier han.

De to fylkeskommunene som velger en annen vei, er Buskerud og Oslo. De vil la det være opp til rektorene på den enkelte skole å avgjøre om de vil registrere fravær eller ikke.