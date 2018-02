ADVOKAT: Jørn Mejdell Jakobsen forsvarer mannen som er siktet for uriktig forklaring i forbindelse med drapet på Janne Jemtland. Mannen i 40-årene møtte ikke selv i Hedmarken tingrett. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Ny siktet i Janne-saken er tidligere straffedømt

Publisert: 02.02.18 11:33

INNENRIKS 2018-02-02T10:33:32Z

HEDMARKEN TINGRETT (VG) Mannen som er siktet for uriktig forklaring i forbindelse med drapet på Janne Jemtland er tidligere dømt for narkotikaforbrytelser og bedrageri.

31. januar ble mannen i 40-årene fra Ringsaker pågrepet og siktet for uriktig forklaring.

Etterforskningsleder Trond Blikstad opplyser at mannen er avhørt som vitne i saken to ganger, begge ganger etter at Janne Jemtlands ektemann ble siktet for drap.

Mannen er tidligere straffedømt. I 2007 ble han i Hedmarken tingrett dømt til to år og ni måneders fengsel for narkotikaforbrytelser og brudd på legemiddelloven. I 2008 ble han i Eidsivating lagmannsrett dømt til fem måneders fengsel for grovt bedrageri.

Det siste vitneavhøret av ham i forbindelse med drapet på Jemtland ble gjort 17. januar, og det er under dette avhøret politiet mener han har forklart seg uriktig.

– Vi har ikke grunn til å tro at han var delaktig i drapshandlingen, men vi har behov for å få avklart hans rolle, sier politiadvokat André van der Eynden.

Nekter straffskyld

Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling i Hedmarken tingrett klokken 11 fredag. Han møtte i selv i retten, og rettsmøtet, som ble gjennomført med referatforbud var over på en knapp halvtime.

Politiet begjærte varetektsfengsling i to uker med brev-, besøks- og medierforbud, samt isolasjon.

Mannens forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen begjærte sin klient løslatt.

– Han sier selv at han ikke er skyldig i det han er blitt siktet for. Jeg har henvist til en unntaksbestemmelse som sier at man kan ikke straffes ved uriktig forklaring dersom en korrekt forklaring vil kunne pådra den som forklarer seg straff eller tap av omdømme, sier Mejdell Jakobsen til VG.

– Drept med skytevåpen

Under en pressekonferanse fredag morgen kom politiet, som tidligere har vært svært tilbakeholde med informasjon, med en rekke andre nye opplysninger i saken:

Janne Jemtland ble påført dødelig skuddskader av et håndvåpen. Dette våpenet er fremdeles ikke lokalisert av politiet.

Politiet mener 36-åringen døde 29. desember, men vil ikke tidfeste drapet nærmere.

De to blodsporene som ble funnet med halvannen kilometers avstand over en mil unna ekteparets bolig, ble ifølge politiet plassert ut. Blodet var iblandet snø.

Janne Jemtlands mobiltelefon ble registrert i Brumunddal sentrum klokken 05.50 om morgenen 29. desember. Politiet opplyser nå at de tror mobilen på dette tidspunktet ble ødelagt. Telefonen er fremdeles ikke funnet.

Se politiet pressekonferanse her:

Janne Jemtlands ektemann sitter fremdeles varetektsfengslet siktet for forsettlig drap. Han blir fredag avhørt for åttende gang siden pågripelsen.

– Vårt hovedfokus nå er avhør av ham, og å få kontrollert de opplysningene han gir oss, sier etterforskningsleder Trond Blikstad til VG.

46-åringen nekter straffskyld, men har erkjent en tilknytning til hendelsen som førte til at kona døde.