Støre har ikke snakket med Giske på flere uker

Publisert: 07.02.18 19:16

INNENRIKS 2018-02-07T18:16:48Z

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han må sette seg ned med sin tidligere nestleder Trond Giske - og at det skal skje raskt.

Giskes samboer Haddy Njie har i e-post tatt et voldsomt oppgjør med Ap-leder Jonas Gahr Støre . Og påpekt at hun mener Støre gjør Giske rettsløs .

Ap-lederen har i et intervju med Adresseavisen nå kommentert dialogen med Giske i det siste.

Han påpeker at han ikke har snakket med Giske på noen uker men sier de skal gjøre det igjen raskt.

– Vi er i samme stortingsgruppe, og samme bygg, så den praten skal vi ta. Vi får lukke døra, ha en kameratslig tone og ta den tiden det krever. Dette har ikke vært lett for noen av oss, sier Støre til adressa.no .

– Jeg har stor forståelse for at det har vært krevende for Trond, men jeg medgir at det har det også vært for oss. Men vi deler nok oppfattelsen om at vi nå må se fremover og drive politikk, sier Ap-lederen.

Skal gjøre «comeback» i helgen

Lørdag gjør Giske sin første partiopptreden etter sykemeldingen når han åpner årsmøtet til det nye lokallaget Orkland Ap i Trøndelag. Onsdag var han formelt sett også tilbake på Stortinget etter sykemeldingen.

Flere av lokallagslederne som skal ta imot Giske i Trøndelag påpeker at prosessen mot ham ikke har vært god - men sier den avgåtte nestlederen kan forvente seg en varm velkomst .