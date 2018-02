BLIR MEGLER: Tidligere statsråd og påtroppende fylkesmann i region Innlandet Knut Storberget har takket ja til å megle i fylkesfloken mellom Troms og Finnmark. Foto: Frode Hansen, VG

Storberget skal megle i fylkeskonflikten mellom Troms og Finnmark

Publisert: 09.02.18 15:46

Regjeringen har bedt tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) om å megle i forhandlingene om sammenslåingen av Troms og Finnmark.

– Jeg ser fram til oppdraget. Jeg håper vi kan få ro og en god samarbeidsånd for å se på mulige løsninger, sier Storberget til VG.

Stortinget har vedtatt at de to fylkene skal slås sammen fra 1. januar 2020 i forbindelse med regionreformen. Troms og Finnmark har siden vært i forhandlinger om det nye storfylket, men samtalene har brutt sammen flere ganger.

Fylkeskommunene er uenige både om hvor det nye fylkets hovedsete skal ligge og navnet på den nye regionen. Storberget sier han er optimist med tanke på å finne løsninger.

– Jeg er alltid optimist, men vi kan ikke utstede garantier. Men jeg håper jeg kan bidra til å tilrettelegge for å se noen muligheter for et fantastisk areal og et flott folk, slik at man får oppfylt det som er Stortingets vedtak om én fylkeskommune, sier han.

Storberget er selv utnevnt til fylkesmann i det nye fylket på innlandet når Hedmark og Oppland slås sammen.

Fylkene er positive

Fylkesvaraordfører i Finnmark Tarjei Jensen Bech (Ap) er positiv til å få Storberget som megler.

– Knut Storberget er et godt navn til denne viktige oppgaven. Vi har stor tillit til han, som har bakgrunn som en erfaren politiker, tidligere statsråd og påtroppende fylkesmann i et sammenslått Oppland og Hedmark, sier Bech til VG.

Også fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) er fornøyd med valget av Storberget.

– Det er et godt valg med den bakgrunnen han har som statsråd og politiker. Vi bare gleder oss til å komme i gang, sier han.

I møte med Mæland

Torsdag var fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms i møte med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Etter møtet opplyste Mæland at hun ville utnevne en megler i saken .

– Jeg er svært glad for at Knut Storberget takket ja til dette viktige oppdraget. Han er en person med bred politisk erfaring som forstår de regionale problemstillingene, sier Mæland i en pressemelding fredag.

– Mitt ønske er at fylkeskommunene selv blir enige om gode løsninger for den nye fylkeskommunen. Jeg håper de kan få ro til forhandlinger og finne nye løsninger som samler de to fylkeskommunene, legger hun til.

Storberget sier han håper at han kan møte partene i løpet av neste uke.

I dag ligger Troms’ fylkesadministrasjon i Tromsø. Rundt 75.000 innbyggere bor i Tromsø kommune. Finnmarks fylkesadministrasjon ligger i Vadsø, en kommune med rundt 6.000 innbyggere.