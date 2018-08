FYLLER PÅ: Disse elbilene står til lading på elbilparkeringen ved Aker Brygge. Bildet er tatt for noen år siden. Foto: Erlend Aas/NTB scanpix

Frykter ladekaos for hundertusener av elbil-eiere

Publisert: 13.08.18 20:44

I 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler. Det gjør NAF bekymret for at så mange som 650 000 norske bileiere ikke vil ha mulighet til å lade doningen hjemme.

Tallet som NAF har kommet fram til, baseres på utregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

– I dag kan 94 prosent av elbileierne lade hjemme, men 25 prosent av alle dagens bileiere har ikke denne muligheten. Vi er urolige for at utbygging av ladeinfrastrukturen ikke står i sammenheng med den forespeilede veksttakten i elbiler, sier Nils Sødal, assisterende kommunikasjonssjef i NAF, til VG.

Han viser til at en fjerdedel av alle registrerte personbiler utgjør 650 000.

NAF har tidligere regnet ut at vi trenger hele 10.000 hurtigladepunkter innen 2026 for å møte veksten i antall elbiler. Elbilforeningen mener vi må ha enda flere.

– Må bygge ut

I dag er det, ifølge NAF, 1600 hurtigladepunkter langs norske veier, hvis man ikke tar med Teslas ladestasjoner.

– Fra 2025 skal alle nye biler være elbiler. Da må ladenettverket være så godt at det gjør folk trygge på at de får strøm på tanken. Byene må bygge ut gate-lading. Selv Oslo, som har vært flinke til dette, vil trenge langt flere gateladere i årene som kommer. 650 000 bileiere må vite at det finnes en ladeinfrastruktur før de går til innkjøp av en elbil, sier Sødal.

Han peker også på at ladeinfrastrukturen må bygges ut langs de store veiene over hele Norge.

– Store deler av Nord-Norge er et stort sort hull og i Finnmark er det knapt mulig å få hurtigladet, mener Sødal.

18 000 nye ladepunkter

Oslo kommune girer opp tilskuddene til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier og har i år satt av en pott på 20 millioner kroner til dette, en dobling fra året før.

– Kommunen regner med dette vil gjøre det mulig å etablere 18 000 ladepunkter og vi tror halvparten av disse vil bli realisert i år. De andre kommer etter hvert, sier Sture Portvik, elbilansvarlig i Oslo kommune.

Tilskuddet er på maks 20 prosent av investeringskostnadene og begrenset til 5 000 kroner per ladepunkt.

Ifølge Elbilforeningen har Oslo i dag 2075 offentlig tilgjengelige ladepunkter, 74 av disse er hurtigladere.

Frykter ladesmell

Foreningen mener man i Norge må bygge ut 1000 til 1500 hurtigladere i året for å kunne følge med på tempoet siden stadig flere skaffer seg elbil.

– Jeg er alvorlig bekymret for at vi kommer til å oppleve en ladesmell, spesielt på hurtiglading, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, til VG.

Ifølge Elbilforeningens undersøkelse Elbilisten 2018 har andelen som opplever at det er kø på hurtigladestasjonen når de skal lade økt fra 51 prosent til 58 prosent.

I Oslo er det ifølge foreningen 425 biler per hurtiglader mens tallene for Trondheim, Bergen og Stavanger er henholdsvis 288, 414 og 623.