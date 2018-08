Politikammeret i Bergen fotografert denne uken. Foto: Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Ektepar tiltalt for vold og overgrep mot egne barn

NTB

Publisert: 02.08.18 13:43

INNENRIKS 2018-08-02T11:43:00Z

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha voldtatt datteren, mens kona hans er tiltalt for å ha mishandlet og krenket barna sine.

Ekteparet ble pågrepet i Oslo denne uken og fraktet til Bergen, ifølge Bergens Tidende .

– Det er en meget alvorlig sak, der strafferammen er inntil 21 års fengsel. Vi mener at barna er utsatt for grove overgrep, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Politiet ønsker å varetektsfengsle dem inntil rettssaken er ferdig.

– Vi mener det er fare for at de vil unndra seg straffeforfølging ved å forlate landet. De tiltalte er ikke norske statsborgere og risikerer streng straff dersom de blir dømt, sier Christoffersen.

Deres tre barn er tatt hånd om av barnevernet.

Den omfattende tiltalen gjelder forhold som skal ha skjedd mens familien bodde i en av Bergens omegnskommuner. Faren til barna er siktet for å ha voldtatt datteren ved flere anledninger i 2016 og 2017. Datteren var seks år gammel da overgrepene skjedde. Kona er tiltalt for å ha truet, mishandlet og krenket sine tre barn over en periode på tre år.

Mannen erkjenner ikke straffskyld. Det er ikke kjent hvordan hans kone stiller seg til den omfattende tiltalen.