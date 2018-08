Flere skudd avfyrt på åpen gate i Oslo

INNENRIKS 2018-08-23T17:02:00Z

Politiet vet ikke hvem eller hva som var målet for skytingen, men har pågrepet to unge menn. I tillegg har de kontroll på fem personer som stakk av i en bil.

Publisert: 23.08.18 19:02 Oppdatert: 23.08.18 20:39

Fra klokken 18.37 torsdag kveld fikk politiet en rekke meldinger om at flere skudd var avfyrt i området Arendalsgata og Grimstadgata på Sagene, og at flere folk løp fra stedet.

Vet du noe om saken? Tips VG her!

Bevæpnet politi rykket derfor ut til stedet, hvor to personer ble pågrepet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo-politiet til VG.

– Da vi kom frem fikk vi raskt kontroll på to personer som prøvde å unndra seg. Det er bekreftet at flere skudd er avfyrt, men mot hva eller hvem vet vi ikke. Vi vet ikke hvorfor dette har skjedd, men dette er selvsagt noe vi ser meget, meget alvorlig på.

VG har snakket med en butikkeier i nærheten, som forteller at han hørte fire-fem skudd, og så flere som løp. Han forteller videre at flere av kundene ble skremt da de hørte skuddene.

Politiets innsatsleder Rune Bjørsvik sier det er for tidlig å si hvor mange skudd som ble avfyrt og hva slags våpen som ble brukt. Han bekrefter imidlertid at det er to unge menn som er pågrepet.

– Men det er altfor tidlig å si noe om mulige relasjoner, og om det er snakk om en gruppering eller enkeltpersoner, sier han til VG.

Politiet jaktet også på en bil som forsvant fra åstedet. Ved 19.15-tiden ble den aktuelle bilen funnet i Oslo sentrum.

– Den settes i sammenheng med skytingen. Fem personer som var i bilen blir kjørt til politihuset for avhør. Det er uklart om disse er vitner eller mistenkte. Vi kan ikke utelukke at flere personer har vært involvert, sier Stokkli.

Han ønsker ikke å si noe om de fem personene - hverken kjønn, alder eller hvorvidt de er kjent for politiet fra før. Heller ikke om de to som ble pågrepet ved åstedet, utover at politiet mener det er grunn til å tro at de har vært involvert.

– Det er for tidlig å si noe om motiv, og om skytingen kan være gjengrelatert, men dette er selvsagt noe vi undersøker.

Operasjonslederen forteller at de foreløpig ikke har funnet skadede, men at dette er noe de fortsetter å undersøke.