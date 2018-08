FORBUD: Flere skoler i Norge har allerede helt eller delvis innført forbud mot mobilbruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Flere positive til nasjonalt forbud mot mobilbruk i norsk skole

INNENRIKS 2018-08-24T05:19:59Z

Flere skoler i Norge innfører forbud mot bruk av mobiltelefon i skoletiden eller vurderer forbud. Tre av fire er positive til et forbud, ifølge Klassekampen.

NTB

Publisert: 24.08.18 07:19

74 prosent vil forby mobiltelefoner i norske skoler, ifølge en fersk spørreundersøkelse Sentio Research har utført blant 1000 respondenter over 15 år i august, på oppdrag for Klassekampen.

Spørsmålet de fikk var: «Frankrike har innført et nasjonalt forbud mot mobilbruk i skolen, med unntak for når læreren vil bruke mobil i undervisningen. Støtter du innføringen av et slikt mobilforbud i norsk skole?».

Flertallet i den relativt lille undersøkelsen svarer at de støtter et slikt forbud, 21 prosent svarer nei, mens 5 prosent er usikre.

Flere skoler i Norge har allerede helt eller delvis innført forbud.

Helt eller delvis

Hoeggen ungdomsskole var den første skolen i Trondheim med mobilfri sone, for to og et halvt år siden. Rektor Lars Kvendbø er tilhenger av et nasjonalt forbud basert på sine positive erfaringer.

Blant fordelene nevner han for Klassekampen at elevene nå er mer i bevegelse og sosialiserer mer. Elevene selv sier de får et pusterom fra sosiale medier som Instagram og snapstreaks.

Budstikka skriver fredag om Bleiker videregående skole i Asker, som har funnet en annen løsning. Den er første skole i Norge som har inngått avtale med en amerikansk produsent av låsbare poser, som innebærer at skolens elever fra nå av må låse ned mobiltelefonen i en pose før timen. Læreren sitter med nøkkelen.

– Mobilen stjal så mye fokus at det gikk ut over læringen, sier rektor Per Erik Skjelbred til Budstikka.

Posene skal brukes av alle elever, i alle timer, men i friminuttene kan elevene bruke mobilen.

Lokale valg

I Norge er det opptil den enkelte skole hvordan mobilen får brukes, og flere steder brukes den også i undervisningen.

Utdanningsminister Jan Tore Sanner (H) har gjort det klart at å regulere mobilbruk er kommunenes oppgave som skoleeier, og rektors som skoleleder.

Mathilde Tybring Gjedde (H) i Stortingets utdanningskomité sier til Klassekampen at partiet er imot nasjonalt forbud, selv om mye tyder på at mobilen i dag først og fremst distraherer og ødelegger konsentrasjonen til elevene.

– Jeg er positiv til at skoler og kommuner innfører mye strengere regler for mobilbruk. Ingen lærer kan konkurrere med Facebook, det må vi bare anerkjenne, sier hun.