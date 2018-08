MØTTE PRESSEN: Per Sandberg og Bahare Letnes i Arendal forrige uke. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sandberg: Måtte velge mellom Bahareh og statsrådsposten

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg hevder at han fikk valget mellom å fortsette som statsråd eller være kjæreste med Bahareh Letnes.

Publisert: 24.08.18 14:03 Oppdatert: 24.08.18 15:00

Det skriver Aftenposten .

Avisen har hørt et lydopptak fra da Sandberg og Letnes holdt et foredrag for journaliststudenter på Oslo Met tirsdag.

Her kom Sandberg med nye opplysninger om hva som skjedde før den mye omtalte Iran-reisen, samt påstander om årsaken til hans avgang, skriver avisen.

– Jeg gikk ikke av som statsråd fordi jeg ikke varslet eller hadde med mobiltelefon. Jeg gikk av som statsråd fordi jeg fikk valget mellom å fortsette som statsråd eller å være kjæreste med Bahareh, sier han i lydopptaket.

Hverken statsminister Erna Solberg eller Frp-leder Siv Jensen vil kommentere påstanden, skriver Aftenposten. Heller ikke Sandberg selv ønsker å kommentere saken overfor avisen.

– Gikk av etter helhetsvurdering

Det har stormet rundt Sandberg etter at det ble kjent at han brøt flere sikkerhetsrutiner da han og Letnes dro til Iran i juli, uten å varsle departementet eller Statsministerens kontor på forhånd.

Mandag for halvannen uke siden gikk han av som fiskeriminister og nestleder i Frp. Årsaken som Sandberg kommer med i lydklippet, er i strid med versjonen som Solberg og Jensen har gitt offentlig uttrykk for.

Statsministeren har uttalt at Sandberg gikk av etter en helhetsvurdering. Brudd på varslingsrutiner og sikkerhetsretningslinjer var noe av det som inngikk i denne.

– Vi var i en situasjon hvor det kom nye opplysninger, samtaler og utvikling i saken som gjorde at det var naturlig at han gikk av, sa Solberg under NRKs partilederdebatt forrige uke.

– Det går ikke an å plukke en enkelt årsak. Det er en helhet.

Jensen har sagt at hun forstår hvorfor Sandberg trakk seg, og at det var et klokt valg . På spørsmål fra VG om hvor mye press han hadde fått fra henne i saken, svarte Jensen:

– Det er Per Sandberg selv som har kommet frem til dette. Jeg har selvsagt hatt samtaler med ham, men det er hans konklusjon. Dette er en sak som har utviklet seg over tid, men han kom altså til denne konklusjonen.

– Ville ikke fått fred

Da Sandberg og Letnes møtte pressen i Arendal forrige uke, sa den tidligere fiskeriministeren at han ikke hadde noe annet valg enn å gå av. Han viste til at kjæresten hadde blitt bygget opp av pressen til å være en sikkerhetsrisiko.

Dette skal han også ha sagt i lydopptaket, skriver Aftenposten.

– At jeg skulle fortsette som statsråd, det at journalister, presse og media hadde opplest og vedtatt at dette er en spion, en fare for rikets sikkerhet, så ville vi aldri ha fått fred. Aldri. Aldri fått fred.