FUNNSTEDET: Ved stien der Sunniva Ødegård ble funnet er det lagt ned blomster, kort, lys og bamser. Foto: TROND SOLBERG

Sunnivas foreldre: - Savnet er veldig sterkt

Publisert: 02.08.18 10:12 Oppdatert: 02.08.18 10:24

INNENRIKS 2018-08-02T08:12:17Z

JÆREN (VG) Foreldrene til drepte Sunniva Ødegård skriver i en tekst at de synes det er tragisk at en ung lokal gutt er siktet for drapet.

Det forteller foreldrene i et brev til pressen gjennom bistandsadvokat Harald Øglænd. VG har fått tilgang til dette brevet.

– Sunniva var en sprudlende og glad jente. Hun var sosial og likte å være med venner. Hun fikk ofte besøk og det var vanlig at vennene samlet seg i huset. Sunniva var flink på skolen og hadde gode karakterer, sier foreldrene via bistandsadvokaten.

Dagbladet skrev først om brevet fra foreldrene.

Natt til mandag klokken 03.09 ble Sunniva funnet død. Onsdag bekreftet politiet at hun ble drept.

– Savnet etter Sunniva er veldig sterkt og det går veldig opp og ned. Savnet og sorgen blir spesielt sterkt når vi er alene og får tenke over alt som har skjedd, sier foreldrene.

Familie i sorg

Familien forklarer at de setter pris på støtten fra venner og familie i den tragiske tiden etter drapet.

– Vi holder oss mye hjemme og får besøk av venner og familie som uttrykker sin medfølelse. Vi er veldig takknemlige for all støtte og bistand som vi har fått fra alle, samt fra kommunens kriseteam, som vi har vært i kontakt med og som vi vet er tilgjengelige, sier familien.

17-åringen som er siktet for drapet er en lokal etnisk norsk gutt fra Varhaug. Han er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Politiet har ingen teori om motivet for drapet.

– Vi tenker også på de som var med på å lete etter Sunniva, og vi vil takke dem for bistanden. Pårørendekontakten fra politiet har også vært til stor hjelp, og har holdt oss oppdatert med sakens utvikling.

– Selv om vi har fått en del svar på hva som har skjedd, håper vi på at videre etterforskning til slutt vil gi oss alle svarene på hva som skjedde med Sunniva natt til mandag 30. juli.

Snakker ut

Foreldrene skriver i brevet til pressen at de i denne vanskelige tiden også tenker på familien til den siktede 17-åringen.

– Vi synes at det er tragisk at det er en lokal ung mann som er siktet for drapet, og vi tenker også på hvordan hans foreldre må ha det nå.

– Vi ber om forståelse for at vi på nåværende tidspunkt har et sterkt ønske om å få være i fred. Vi må planlegge begravelse og trenger tiden alene, sammen med være nærmeste», skriver foreldrene i brevet.