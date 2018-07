PØS: Til helgen kommer regnværet østafjells. Foto: METEOROLOGISK INSTITUTT

Nå kommer regnværet: – Litt for lite og litt for sent

Publisert: 26.07.18 07:15

INNENRIKS 2018-07-26T05:15:34Z

Fra lørdag av kan det voldsomme sommerværet være over i deler av landet. Men for noen kommer regnværet i seneste laget.

– Østafjells kommer det bygenedbør fra lørdag av. Det er ustabil luft som trekker inn fra Sverige, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til VG.

Juli måned har vært preget av rekordvarme dager og netter over hele landet, men for områdene østafjells kan dette nå være over.

– Dette kan markere en overgang til litt mer skiftende vær, og litt nedbør i perioder utover neste uke, sier Moxnes.

For sent

Regnværets ankomst kan være triste nyheter for dem som har satt pris på bading og soling i Syden-temperaturer, men for enkelte kommer nedbøren for sent.

– Det vil nok hjelpe på tørken. Alle monner drar, men det er bygenedbør, så det vil ikke være et jevnt lag med nedbør. Dessuten kommer det nok litt for sent. Det burde nok ha vært flere sånne perioder i løpet av sommeren, sier Moxnes.

Bonden Jan Frøystad fra Vormsund i Akershus driver både med dyrking av potet og korn. Allerede onsdag kveld planlegger han å treske.

– Det er tre uker før jeg vanligvis ville ha gjort det, men kornet er helt ferdig. De som tresker i vårt område nå, snakker om at de får cirka 200 kilo korn på målet. Normalt får vi fra 400 kilo og oppover.

Åkeren er allerede gul, selv om kornet på det lengste rekker omtrent 20 centimeter over bakken.

– Vi lever med vær og vind og må godta det som kommer. Vi er vant med variasjoner, men de ekstreme variasjonene er utfordrerne.

Kan redde poteten

Frøystad har drevet gården siden 1980-tallet. I alle år har han klart seg uten vanningsanlegg, men i år er det tørt.

– Potetene har fortsatt en mulighet til å gi normal avling her på gården, hvis det kommer regn som spådd til helgen.

Kommunikasjonssjef i Opplysningskontoret for frukt og grønt, Gerd Byermoen, forteller at det generelt ser ut til at det kommer til å gå bra med de norske potetene, til tross for ekstremtørken.

Hun forklarer at dersom regnet som er spådd kommer, vil det klare å redde det meste.

– Det er mye jobb og usikkerhet, men sånn er det når det er snakk om levende produkter og været er uforutsigbart. Vi ønsker oss en mer normal norsk sommer fremover, da vil vi klare å redde de fleste høstgrønnsaker, sier Byermoen.

Varmt i Nord

Dersom du imidlertid ikke har fått nok av godværet ennå er meteorologenes klare oppfordring å reise nordover i helgen.

– For Midt-Norge og Nord-Norge så der det ut til at det blir en fin helg. Det blir et høytrykk som legger seg over Nord-Norge så de får mye sol og lite nedbør fra fredag av, til og med søndag, sier Moxnes.

Hun understreker at det vil være relativt høye temperaturer over store deler av landet, men at solen vil gjøre seg synligst i nord.