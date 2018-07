Jens Stoltenberg om Amundsens bortgang: – Ufattelig og dypt tragisk

Publisert: 30.07.18 10:02 Oppdatert: 30.07.18 11:06

INNENRIKS 2018-07-30T08:02:46Z

Tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg beskriver Hans Kristian Amundsens bortgang som ufattelig. De to jobbet tett sammen i flere år og tilbrakte tid sammen forrige helg.

Den tidligere statssekretæren og Ap-toppen Hans Kristian Amundsen (58) ble søndag kveld funnet død etter en joggetur ved sitt hjemsted i Skoganvarre i Finnmark .

– Det er ufattelig og dypt tragisk at Hans Kristian Amundsen er død. Jeg tenker på barna og Karen Marie, sier tidligere Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg .

Det var kona og NRK-journalist Karen Marie Berg som delte nyheten på Facebook.

Stoltenberg trekker spesielt frem Amundsens rolle etter terrorangrepet 22. juli som noe som betød mye for hvordan Norge håndterte tragedien.

– Samarbeidet Hans Kristian og jeg hadde i denne tiden var avgjørende for meg personlig, og vi har vært svært nære siden, sier Stoltenberg.

De to var nære venner og møttes i AUF på 1970-tallet og jobbet sammen på Statsministerens kontor. De tilbrakte en siste tid sammen sist helg.

– Vi hadde en fin kveld. Hans Kristian var stolt av sin bakgrunn fra Finnmark. Han var et helstøpt politisk menneske og sosialdemokrat. Hans evne til å formulere viktige budskap var enestående.

Jonas Gahr Støre: – Uvirkelig

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Kristian Amundsens brå bortgang. Mine tanker og dype medfølelse er nå hos de aller nærmeste, hans kone og barn og resten av familien, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Ifølge Støre var Amundsen «levende til stede i alt han deltok i».

– Det er uvirkelig at han nå er gått bort. Jeg sitter igjen med mange gode minner fra vårt nære samarbeid og vennskap, og stor takknemlighet for den innsatsen han nedla for Arbeiderpartiet gjennom flere år. Han hadde en enorm arbeidskapasitet, et stort engasjement og var en verdifull støtte for meg og for medarbeiderne på Stortinget. Vi er i sorg. Hans Kristian vil bli dypt savnet, fortsetter han.

Ernas tidligere pressesjef: – Beundret hans evne

Tidligere statssekretær for statsminister Erna Solberg og kommunikasjonssjef i Høyre, Sigbjørn Aanes beskriver Amundsen som et talent.

– Det er vanskelig å tro at det er sant. Det er ikke lenge siden vi snakket sammen. Han gledet seg mye over det som lå foran. Han var som vanlig veldig engasjert, og alltid med et sterkt hjerte for Nord-Norge. Det siste kunne forene oss, som ofte ellers var konkurrenter.

Han beskriver en politisk rådgiver med et sterkt engasjement, som elsket å stå på scenen og å snakke fritt.

– Hans Kristian kunne formulere tekst og taler bedre enn de aller fleste. Jeg misunte alltid den skarpe pennen han hadde. Han kunne ikke bare formulere vanskelige tekster, men også morsomme anekdoter. Det var ofte jeg var uenige i hans politiske tekster, men man kunne ikke annet enn å beundre hans evne til å formulere. Nå er en av de skarpeste pennene borte, skriver han på Facebook.

Han retter også en tanke til kona og barna.

– Dønn ærlig og en penn av en annen verden

Tidligere fiskeriminister, Lisbeth Berg-Hansen fra Ap, trekker frem Amundsen viktige rolle for Nord-Norge, både som politiker og som redaktør for Nordlys.

– Jeg kunne brukt dagen på å ramse hva han har betydd for Nord-Norge, han var en nordlending tvers igjennom, sier hun.

Sist Berg-Hansen møtte Amundsen, var i begravelsen til tidligere fiskeriminister Han Henry T Olsen.

– Hans Kristian var en fantastisk person, som hjalp meg veldig mye. Han var dønn ærlig og hadde ei penn ut av en helt annen verden. Senest forrige uke hjalp han meg med å skrive talen til bisettelsen til Jan Henry T. Olsen. Jeg kjenner ennå varmen etter klemmen han ga meg etter bisettelsen.

Partikollega Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener Amundsen var en ener både innenfor presse og politikk.

– Han var ikke bare viktig for den nordnorske politikken, men også den distriktspolitiske politikken. Dette er først og fremst utrolig trist, han var en flott mann.

– Så positiv og fremtidsrettet

Varaordfører i Oslo Khamshajiny "Kamzy" Gunaratnam (Ap) beskriver Amundsen som et godt menneske og et forbilde.

– Du har noen mennesker som bare er så positive. De er så positive og framtidsretta at det er helt umulig å ikke bli smitta. Du ser på de og tenker: «sånn vil jeg bli når jeg blir stor. En slik leder vil jeg være». Hvil i fred. Dette er bare ufattelig trist, skriver hun på Facebook.

– Har betydd mye

Amundsen har vært en viktig mentor for Anders Opdahl, som tok over som nordlysredaktør i Nordlys etter Amundsen gikk til Statsministerens kontor i 2011.

– Det er forferdelig trist og meningsløst, det kjennes bare tomt. Tankene mine går til Karen Marie, ungene og resten av familien. Når det kommer til Hans Kristian, så snakker vi om av et samfunnsbygger av kjempeformat og et varmt medmenneske.

Opdahl var journalist og nyhetsredaktør da Amundsen var redaktør i Nordlys mellom 2001 og 2011.

– Hans Kristian har lært meg det meste jeg kan om journalistikk. Han var alltid åpen, ærlig og raus. Han har betydd mye for mange i journalistikken i Nord-Norge, sier Opdal, som nå er konserndirektør med regionansvar i Amedia.

Opdahl mener Nordlys ikke hadde vært en like klar nordnorsk stemme i dag, hadde det ikke vært for Amundsen.

– Det første han gjorde som sjefredaktør, var at han gjenreiste ideen om at Nordlys skulle være mer enn en lokalavis. Det er en stor prestasjon å lykkes med et slikt prosjekt.