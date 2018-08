SKREMMENDE: Pernille Torhov fikk en svært ubehagelig opplevelse på ferietur til Kos, og måtte legges inn på sykehus, etter å ha fått i seg det som trolig var GHB. Foto: Brian Cliff Olguin, VG

Pernille (18) ble dopet ned på Kos: – De trodde jeg skulle dø

Publisert: 07.08.18 03:57 Oppdatert: 07.08.18 04:44

STRØMMEN (VG) Pernille Torhov var på sin første ferietur uten foreldrene, da hun opplevde å miste kontrollen over seg selv.

Det var i midten av juli at Pernille reiste til den greske ferieøya Kos, som har fått stor oppmerksomhet i mediene den siste tiden etter bråk, slåsskamper og arrestasjoner av norske ungdommer .

Trodde hun bare var full

Sammen med vennene dro hun ut i den populære bargaten. De bestemte seg for å bestille shots - to hver. Det siste hun husker er at hun ikke klarte å ta begge.

Herfra slutter minnene hennes. Resten av historien har hun fått gjenfortalt av bestevenninnen og kjæresten, som var med henne hele natten.

– Plutselig ble jeg dårlig. Alle trodde jeg hadde blitt veldig full. Jeg kastet opp, de ga meg vann og trodde at jeg nå kom til å bli bedre. Men jeg ble bare verre.

Pernille ble hentet av ambulanse. På dette tidspunktet skal hun ha vært så dårlig at hun ristet, fikk pustestans og gispet etter luft med jevne mellomrom.

Fikk hjelp av fremmede nordmenn

På sykehuset møtte de to jevnaldrende norske jenter, som hjalp til. En av jentene ringte Pernilles mormor for å fortelle hva som skjedde:

«Vi er her på sykehuset med Pernille. Hun puster nesten ikke».

Mens panikken oppsto hjemme hos familien i Norge, satt Pernilles venninne og kjæreste rådvill ved hennes side på sykehuset, uten en anelse om hva de kunne gjøre.

– De var i sjokk, og trodde jeg skulle dø. De fremmede jentene tok ansvar, og tok hjerte- og lungekompresjoner på meg, og fikk hjelp av moren til hun ene, som var lege, over telefon. Det ikke var noen på sykehuset som hjalp dem.

Det eneste Pernille husker fra natten er smerten av å bli kløpet i armen.

– Jeg husker at jeg skrek og ba dem holde opp. Men hver gang de sluttet så sovnet jeg igjen. Så jeg er glad de gjorde det. Jeg skulle gjerne visst hvem de var, for å takke dem, sier hun.

– Trodde aldri det skulle skje

Pernille ble skrevet ut morgenen etter, men fikk aldri vite nøyaktig hvilket stoff hun hadde fått i seg.

– Sykehuset forklarte at de ikke tar slike prøver der. Jeg har vært hos legevakten og politiet etter at jeg kom tilbake til Norge, og begge mistenker at det er snakk om GHB. Dessverre er det for sent å avdekke det på prøver nå.

Hun er glad for at det hele gikk så bra som det gjorde, og forteller at hun har tenkt mye på hva som kunne ha skjedd dersom hun hadde vært alene.

– Det viktigste jeg har lært er å alltid gå sammen med noen. Jeg tror alle tenker at «det kommer ikke til å skje med meg». Det gjorde jeg også, og jeg har selv vært den som har advart andre om slike ting. Men det skjedde. Det sier litt om hvor enkelt det er.

Skal aldri tilbake

Til våren skal Pernille være russ. Hun forteller at det ikke akkurat frister å skulle dra på fylla i russetiden.

– Men samtidig føler jeg meg tryggere i Norge. Jeg har aldri hørt om noen jeg kjenner som har blitt dopet ned her, mens på bare en uke på Kos skjedde det med flere av vennene mine, sier hun.

– Vi hadde en fin tur. Men denne hendelsen, og den dårlige hjelpen vi fikk på sykehuset, ødela. Man får et dårlig syn på hele stedet. Jeg skal aldri tilbake dit.

VG har kontaktet det aktuelle sykehuset gjentatte ganger for kommentar, uten hell.

Får stadig flere henvendelser fra nordmenn på ferie

Forsikringsselskapet Tryg forteller at de får stadig flere henvendelser om lignende tilfeller, og har opplevd en markant økning i antall nordmenn som blir dopet ned på utenlandsferie i år, sammenlignet med tidligere.

De ser også at det er desidert flest kvinner som har opplevd dette.

Gode råd til deg som skal på ferie Ikke ta imot drinker fra fremmede

Be en venn passe på drinken din hvis du skal danse eller på do

Tenk deg godt om før du blir med noen du ikke kjenner hjem fra fest eller byen alene. Si ifra hvor du skal til noen du kjenner.

Følg med på at ingen forsøker å utnytte vennene dine Dersom du mistenker at du har blitt dopet ned: Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. Der kan du få råd om hvilket sykehus du bør oppsøke, og hva de kan bidra med.

Kontakt lege med det samme, både for helsemessig oppfølging og for å kunne sikre spor.

Gå til det lokale politiet og anmeld forholdet.

Dersom du har behov for konsulær bistand kan du kontakte nærmeste utenriksstasjon eller UDs operative senter på telefon 23 98 00 00 (døgnåpent). Kilder: Kripos, Utenriksdepartementet og Tryg forsikring.

– Det er i all hovedsak to grupper: Jenter som har fått dop i drinken sin, og som har fått en ubehagelig opplevelse i etterkant, og menn, særlig de i 50–60 årene, som får med seg en dame på rommet, før de blir dopet ned og rundstjålet, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens til VG.

Det føres imidlertid ingen offisiell statistikk over slike tilfeller, og Utenriksdepartementet sier det er vanskelig å si noe konkret om omfanget.

– Vi får likevel flere henvendelser fra norske borgere om dette, bekrefter kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i UD.

