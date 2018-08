SAMMENLIGNES: Norske kraftmagasin har vært lave før, som her i 2006, da gigantiske Blåsjø i Rogaland var tømt. Foto: Hugo Bergsaker

NVE: Kraftmagasinene kan bli tommere enn noen gang - gir dyrere strøm

INNENRIKS 2018-08-17T03:09:34Z

Den varme sommeren og den kalde senvinteren har sin pris: Norske vannkraftmagasiner kan bli tommere enn de har vært noen gang denne vinteren.

Publisert: 17.08.18 05:09

– Ja, det tilsier prognosene våre, bekrefter seniorrådgiver Gudmund Bartnes i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Tørr-år

Norge er en vannkraftnasjon, og baserer seg på at det regner for milliarder av kroner ned i norske kraftmagasiner høyt til fjells. Problemer oppstår når vi får såkalte tørrår: Når den vanlige nedbørsmengden uteblir. Det har vi i år.

Resultatet er den høyeste strømprisen noen gang i juli, og utsikter til like høye eller høyere strømpriser utover vinteren. Situasjonen sammenlignes med strømkrise-år som 1996, 2006 og 2010, hvor strømprisene gikk til himmels i noen kritiske vinteruker.

Trøndelag er sikret

I en rapport påpeker Bartnes at ved utgangen av forrige uke var magasinfyllingen 18 prosentpoeng under normalen, og vil neppe nå normal fyllingsgrad denne sesongen.

– Men situasjonen er ikke dramatisk – i den forstand at vi med stor sannsynlighet kommer til å opprettholde forsyningssikkerheten, beroliger NVE-ingeniøren.

E24 : Eksporterte strøm trass lav magasinfylling

Med det mener han at alle skal få strøm gjennom hele vinteren. Han forklarer:

– For det første har vi nå langt større kapasitet for kraftoverføring internt i landet, og særlig da inn til Midt-Norge. Her hadde vi problemer inntil for få år siden, men nå er den store kraftlinjen fra Vestlandet til Midt-Norge på plass, som løser dette problemet.

Reddes av import

Han peker også på at overføringskapasiteten til utlandet er betydelig forsterket de siste årene:

– Landene vi handler mest strøm med, er Sverige, Nederland og Danmark. Her har vi nå på plass kraftlinjer som gjør det mulig å importere det vi trenger om det skulle knipe med vannmengden i norske magasiner.

Det ser særlig en kabel til Nederland som åpnet i 2008, og en kabel Norge-Danmark i 2014 som gir utslag på forsyningssikkerheten.

– Men en kabel fra Sverige og inn i Trøndelag som åpnet i 2010 gir økt sikkerhet her, sier han.

– Men prisen må du og jeg betale i form av høyere strømregning?

– Ja, etter noen år med ganske lave strømpriser får vi nå en høst og vinter med noe høyere priser, medgir Gudmund Bartnes.

– Vi er ikke så pessimistiske, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft til VG.

– Vi går inn i høsten med lavere tilsig og mindre vann enn vi normalt har, men det er alt for tidlig å si hvordan høsten vil bli. Normalt sett regner det en del om høsten i Norge. Det er hva det planlegges etter. Samtidig har Statkraft og Norge store magasiner, utdyper Fjerdingstad.

Et magasin er et oppdemmet vann, som typisk befinner seg i fjellet. Statkraft har staten som eneeier, og består av 231 vannkraftverk i Norge, og enda flere magasiner.

E-CO Energi AS, Norges neststørste kraftprodusent etter Statkraft, mener også at det ikke er noen grunn til å krisemaksimere.

– Det er lave nivåer i magasinene nå, men det har begynt å fylles opp. Sånn det ser ut nå, ser det ikke ut til å bli de laveste magasinene noensinne. Vi håper på en våt høst, konkluderer Per Storm-Mathisen, kommunikasjonssjef i E-CO Energi AS.