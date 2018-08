KURVEN STIGER! Nå stiger kurven for fyllingsgrad i norske vannmagasiner. Men den når aldri normalen - ikke denne høsten. Foto: GRAF: NVE

Regnværet fyller opp i kraftmagasinene - men rekker ikke vinteren

2018-08-23

Hurra - det regner! Nå stiger vannstanden i nedtappede norske kraftmagasiner. På bare tre uker har vannstanden økt fra cirka 60 prosent fyllingsgrad til nesten 65 prosent.

Publisert: 23.08.18 16:27

– Vi er jo glade for alt vann som kommer, og som kan omgjøres til vannkraft, sier rådgiver Martin Andreas Vik i Norges vassdrags- og energidirektorat til VG.

Han viser til at det kom et tilsig av vann i norske reservoirer som var 40 prosent over en normaluke.

Fjellet stenger i oktober

– Det er bra, men et regnestykke viser at vi vil trenge 16 uker med tilsvarende nedbørsmengder om vi skal komme opp i normalen. Så det er ikke sannsynlig.

I norske kraftmagasiner er det nemlig slik at tilsiget går mot null rundt uke 40 - ved inngangen til oktober. Da legger normalt snøen seg i fjellheimen, og dermed kommer ikke nedbøren ned i kraftdemningenen som tilsig før til våren.

Og det er bare syv uker til uke 40.

Like fullt har norske vannkraftprodusenter sendt strøm i store mengder til våre naboland som Sverige, Danmark og Nederland den siste uken. Nærmere 0,4 TWh (=milliarder kilowattimer) er netto eksportert, av et tilsig på totalt 4 TWh.

– Kablene gir sikkerhet

– Hvordan forsvarer NVE denne eksporten i en periode hvor norsk strømpris er rekordhøy for årstiden, og hvor vi ikke når opp i normal fyllingsgrad?

– Nå er det slik at selv om den norske prisen er unormalt høy, så er den høyere i våre naboland. Derfor selges det strøm ut. Vi mener at et kraftmarked er det som mest effektivt fordeler kraftressursene. Da bryr man seg jo ikke om andre virkninger som at prisen kan bli høy i perioder i Norge med tørrår, og lav i våte år.

Men kanskje aller viktigst - vi får også forsyningssikkerhet av handelen med utlandet. Han forklarer:

– Det at vi kan produsere vannkraft fra så lave magasinnivåer, er bare mulig på grunn av kablene til utlandet. Hadde vi ikke hatt den overføringskapasiteten til utlandet, måtte vi hatt en helt annen backup for kraft i Norge - for eksempel gasskraft. Uten kabler og også uten gass som backup ville prisene i et tørrår, slik vi har nå, hadde vært flerdoblet, sier Vik.