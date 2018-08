Per Sandbergs kjæreste om Iran-kritikken: – Jeg har fått dødstrusler

INNENRIKS 2018-08-03T16:12:30Z

Per Sandberg (58) og kjæresten Bahareh Letnes (28) var gjester hos Dagsnytt atten på NRK, fredag. Der adresserte de mye av kritikken som har blitt rettet mot dem.

– De første dagene da jeg hørte om at folk blander meg i politikk – særlig det de har sagt om politikk mellom Iran og Norge og at jeg har nettverk i det iranske regimet – begynte jeg å le, sier Bahareh Letnes på Dagsnytt atten , og legger til:

– Men siden i går har jeg vært sint og lei meg. Påstandene de kommer med er sterke, og jeg har fått dødstrusler sier hun.

Senere i sendingen ville Letnes ikke utdype hva disse truslene gikk ut på.

Innledningsvis sa Letnes at det har vært en vanskelig og tung uke etter at hun og Sandberg kom hjem fra ferien i Iran:

– Masse av det som er blitt sagt om meg er usanne ting, og det er urettferdig, sa hun.

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) bekreftet onsdag at han er kjæreste med Bahareh Letnes (28). De to møtte i NRKs dagsnytt 18 fredag, etter flere dager med kritikk mot Sandberg, som ikke hadde informert Statsministerens kontor om Iran-ferien han var på sammen med kjæresten, og som tok med sin egen jobbtelefon, noe PST fraråder statsråder mot å gjøre.

– Jeg har ingen forhold til regimet

Letnes mener at flere av påstandene rettet mot henne og reisen til Iran er feilaktige.

– Jeg har ingen tilknytning til det iranske regimet, sier hun.

Hun mener også at påstandene om sharialover i Iran er overdrevne.

– Dere må ikke blande Iran så mye med sharialoven. Iran har ikke så mye sharialov, det er det Saudi-Arabia som har mye sharialov. Mange av Irans grunnleggende lover ligner mer på Frankrikes grunnleggende lover [ ...] det et er helt feil at Irans lov er sharia.

Programleder Gry Veiby spør hvordan Letnes som ikke bruker hijab reiser fritt i Iran mens andre blir pisket. Hun forteller at hun bruker hijab når hun er i Iran, men at hun legger ut bilder på sosiale medier uten hijab. Hun sier videre hun ikke er redd når hun er i landet.

– Jeg vet hva lovene er, og jeg forholder meg til det og respekterer landets lover.

På spørsmål om hvorfor det står på Linkedin-profilen hennes at hun har vært rådgiver for Iran-Norge, svarer Letnes:

– Bare for en kort periode var jeg rådgiver for en venneforening da. Hun får også spørsmål om hvorfor hun har registrert et enkeltmannsforeta som skal drive med eksport av fisk- og sjømatprodukter.

– Hvorfor det? Fordi det var bra idé, og jeg vil at Norge og Iran skal forhandle med hverandre. Akkurat nå står den helt stille, jeg har ikke vært aktiv i det hele tatt, men kanskje i fremtiden.

Sandberg har tidligere avvist at det er problematisk at han reiste sammen med en norsk-iransk kvinne som har et enkeltmannsforetak som blant annet skal drive med sjømateksport.

– Sikkerheten var godt ivaretatt

Sandberg benyttet anledningen til å avkrefte at han støtter det iranske regimet på noen som helst måte, etter å ha fått kritikk, også fra kolleger i eget parti, for å fremsnakke landet og dermed legitimere regimet.

– Jeg forstår at den oppfatningen kan komme fra min Facebook-status. Iran er et flott land og har et flott folk, men de har et helvetes regime.

Han har de siste dagene fått kritikk fra flere hold, der det har blitt stilt spørsmål ved sikkerhetsvurderingene som ble gjort i forkant av ferieturen. Sandberg har tidligere opplyst at han vurderte sikkerheten selv, og viser til at han var på besøk i Iran i 2016.

Onsdag slo statsminister Erna Solberg fast at fiskeriministeren har brutt regelverket , ved ikke å gi beskjed om sin Iran-reise på forhånd. PST fraråder også statsråder å reise med egen jobbtelefon til Iran. Dette vekker oppsikt hos sikkerhetseksperter som mener Sandberg burde latt telefonen ligge hjemme, og informert om hvor han reiste og hvem han reiste med før han dro.

Dette erkjente Sandberg under NRK-seansen, og benyttet muligheten til å beklage.

– Jeg har tatt litt for lett på både varsling og det å bruke jobbtelefon. Men all sikkerhet, særlig på den siste Iran-reisen, tror jeg var vesentlig godt ivaretatt. Fordi vi hadde folk rundt oss hele tiden, som vi hadde kontroll på. Vi hadde navn og nummer på alle som var rundt oss, sier han.

Han forteller at de som var rundt dem var mellom ti og femten personer, som er familie og venner av Letnes. Han sier han ikke vet noe om mobilen kan ha vært hacket, men at han er sikker på at all sikkerhet rundt var veldig godt ivaretatt.

Partileder i Frp, Siv Jensen, kommenterte Sandbergs erkjennelse overfor NRK tidligere i dag.

– Jeg er glad han har erkjent at han burde varslet på forhånd, og at det er et brudd på regelverket. Det er viktig at man tar lærdom av det. Dette er en regjering som tar sikkerhet på største alvor. Vi har gode rutiner og regler for å trygge sikkerheten, og det er viktig at de blir fulgt, sier Siv Jensen til NRK etter at hun holdt tale på FpUs sommerleir i Lillesand.

Derfor falt hun for Sandberg

NRK-intervjuet ble innledet med spørsmål fra programlederen om hvorfor hun falt for Per Sandberg.

– At han er fra Skogn og er trøndersk. Og personligheten hans. Han har mange gode sider, og jeg er en veldig kresen jente når det gjelder å velge kjæreste, men enda har jeg ikke funnet noen dårlige sider hos Per.

Det har blitt hevdet at de to har flyttet sammen, men dette avkrefter Sandberg.

– Det er feil. Det kan fort skje at vi gjør det. Hun er selvfølgelig på besøk hos meg innimellom, men nei, sier fiskeriministeren.