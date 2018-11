Sjøforsvaret: – Bekymret for at skipet skal skli ut

2018-11-18T13:09:23Z

Ifølge Sjøforsvaret gjør strømmer og tidevann at fregatten KNM «Helge Ingstad» har begynt å bevege på seg.

Publisert: 18.11.18 14:09 Oppdatert: 18.11.18 14:44

– Sikringsarbeidet pågår kontinuerlig. Fartøyet ligger ikke stille, og strømmer og tidevann gjør at fartøyet rugger på seg. Nå er det naturkreftene og fysikkens lover som rår, sier pressevakt i Sjøforsvaret, Torill Herland til VG.

Herland opplyser at skipet blir overvåket kontinuerlig.

– Det skrives rapporter en gang i halvtimen. Spørsmålet er hva som er det kritiske punktet. Det kommer an på hvor mye luft og vann som finnes inne i skipet. Vi er bekymret for at skipet skal vippe over eller skli ut, sier Herland.

Herland opplyser at det Luxembourg-registrerte kranskipet «Gulliver» har ankommet Askøy.

– Kranskipet ligger til kai ved Hanøytangen. Nå begynner redningshjelpen å bli fulltallig, sier hun.

Milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet TS «Sola» utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden i firetiden natt til torsdag forrige uke.

Etter kollisjonene ble fregatten grunnstøtt med vilje, og den 5000 tonn tunge fregatten ble stabilisert med totalt ti stålvaiere, festet i fjellet på land .

Mandag kveld forrige uke begynte festepunktene å gi etter. Nye vaiere ble festet, men morgenen etter røk samtlige fester foran på skipet, noe som resulterte i at skipet ble liggende nesten under vann.

Eksperter på berging har vært tydelig kritiske til måten skipet var sikret på , bruken av stålvaier i stedet for kjetting og måten vaierne var festet på.

VG skrev fredag om de lokale selskapene som sto bak den mislykkede sikringen.

Den Luxembourg-flaggede kranbåten Gulliver dro fra Nederland onsdag. Den har en har en løftekapasitet på 4.000 tonn.

Også søsterskipet Rambiz er på vei, skriver Sysla . Kranbåten befinner seg nå i Nordsjøen og skal etter planen ankomme onsdag, skriver NTB. Den kan løfte 3.300 tonn.

Helge Ingstad veier drøye 5.000 tonn – i tillegg til å være fylt med vann.

Tidligere har Forsvaret opplyst at det vil ta minst tre uker før fregatten er hevet og på plass på Haakonsvern. Det er få detaljer rundt hvordan skipet skal heves, utover at Forsvaret har uttalt «at planen er å heise fartøyet gradvis opp og overføre det til en nedsenkbar lekter».