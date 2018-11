INNLEDET MØTE: Statsminister Erna Solberg (H) talte til Høyres sentralstyre søndag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Erna om regjeringsforhandlinger: – De neste ukene blir spennende

INNENRIKS 2018-11-18T17:24:49Z

OSLO (VG) Statsministeren bekrefter at det pågår regjeringssamtaler med KrF, men ønsker ikke å kommentere når selve forhandlingene starter.

Publisert: 18.11.18 18:24 Oppdatert: 18.11.18 18:49

– Det jeg kan si er at vi møtes. Det er hyggelige og konstruktive samtaler, men vi er kun i startfasen. Uansett vil jeg ikke spekulere i hvordan sluttresultatet blir, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun innledet Høyres sentralstyremøte søndag ettermiddag.

Til NTB sier hun at det ikke er blitt snakket om politikk – men om prosess.

– Ingen hast

Til sentralstyremøtet sa Solberg at de siste ukene i norsk politikk har vært spennende og spesielle, og at dette vil fortsette også i de neste ukene.

– Landet skal først få et statsbudsjett for neste år. Og deretter forhåpentligvis en ny regjering. En ikke-sosialistisk flertallsregjering. Veien dit er brolagt med forhandlinger, kompromisser og krevende diskusjoner.

Statsministeren understreket at en eventuell utvidelse av regjeringen forutsetter at alle de fire partiene kan stå inne for det.

Da kan det være en god idé ikke å forhaste seg, mener hun.

– Først bør vi sette oss ned og sondere oss fram til mulige løsninger. Det er en fordel også for KrF. Det haster ikke. Prosessen med Venstre ble vellykket fordi vi brukte god tid, sier hun til NTB om fjorårets regjeringsutvidelse. Den gang ble det sondert før jul og forhandlet i januar.

Demonstrerte mot «abortflørt»

Det er to uker siden KrF gikk inn for å søke regjeringsmakt med dagens regjering. Dette skjedde etter at Solberg sa seg villig til å forhandle om abortloven , nærmere bestemt den omstridte paragraf 2c.

Mer enn 200 spurte KrF-politikere i en ny VG-undersøkelse mener Solbergs abortuttalelse var avgjørende for at partiet valgte høyresiden .

Statsministeren har møtt mye motstand, også i egne rekker, for det mange kaller for hennes abortflørt med KrF.

Lørdag deltok mange tusen på abortdemonstrasjoner i over 30 byer .

– Jeg har respekt for at folk er opptatt av å beholde selvbestemt abort – det er jeg også. Jeg er opptatt av at endringer må gjøres på en måte slik at kvinners rettigheter ivaretas, og at vi ikke svekker deres bestemmelsesmuligheter. Jeg mener det er mulig å finne frem til løsninger som ivaretar det, sier Solberg til VG.

Les også: Her er Høyres skisse til KrFs abortseier

– Et avgjørende og viktig punkt

– Det er mange som mener du har lagt kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp på forhandlingsbordet for å beholde regjeringsmakten. Har du gjort det?

– Nei. Det er ingen som diskuterer selvbestemt abort i dette spørsmålet. Vi diskuterer hvilke regler som er i dag, når kvinners selvbestemthet er slutt etter 12. uke og hvordan man formulerer reglene her. Vi har sagt at i de endringene skal vi fortsatt ivareta kvinners rettigheter og sørge for at kvinners bestemmelse blir et avgjørende og viktig punkt.

– Frykter du å miste støtte i folket på denne saken?

– Alle politiske saker kan bidra til at velgerne liker deg eller ikke. Det er en del av å være politiker.

Solberg unngikk å nevne abortsaken i talen til sentralstyret.

– Det var ikke et naturlig tema, sier hun til NTB.