BRANN: Ulykken skjedde utenfor Hvitsten i Oslofjorden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Diesellekkasje førte til dødsbrann på båt i Oslofjorden

INNENRIKS 2018-11-26T09:18:44Z

Diesel lakk ut i motorrommet og antente under en båtulykke ved Hvitsten i fjor, konkluderer Havarikommisjonen. En kvinne døde etter at hun havnet under båten.

NTB

Publisert: 26.11.18 10:18

Ulykken skjedde på ettermiddagen lørdag 15. juli i 2017. Det var to personer om bord i cabincruiseren: en kvinnelig passasjer i 50-årene og en mann i 60-årene, som eide båten.

Havarikommisjonens ferske rapport om ulykken viser at det fastmonterte automatiske brannslukkingsanlegget ikke løste seg ut da det begynte å brenne i motorrommet.

– Brannen oppsto sannsynligvis på grunn av et hurtig bortfall av ferskvannskjølingen til babord motor. Braketten for motorens to dieselfiltre ble utsatt for spredningsvarme via en overopphetet eksosmanifold og begynte å smelte. Dette førte til at diesel rant eller sprutet ut i motorrommet og spontanantente mot en varm overflate, skriver kommisjonen.

Båteieren lyktes å ankre opp fritidsbåten cirka 200 meter fra land.

– Kort tid etter oppankring forlot passasjeren båten og forsøkte å holde seg fast i ankerkjettingen i sjøen, inntil taket glapp. Vedkommende drev deretter inn under båten, og ble hektet fast i babord ror under vann. Hverken båtføreren eller redningsmannskapet lyktes med å få vedkommende løs, konkluderer kommisjonen.

Redningsdykkere som kom til senere, fikk kvinnen fri og opp av sjøen før båten sank

. Hun ble erklært død av helsepersonell på stedet.