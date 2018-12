UTENFOR BOLIGEN: Her står politiet utenfor boligen til den antatte bombemannen fredag kveld. Foto: TORE KRISTIANSEN

Mann i 40-årene pågrepet for politihus-bomben: Slik jaktet politiet ham

Politiet har fredag pågrepet en mann i forbindelse med den skarpe bomben som ble sendt til politihuset i Ski onsdag. Han beskrives som ustabil og er dømt for en bombetrussel tidligere.

VG vet at politiet natt til fredag hadde utplassert spanere i mannens nabolag, fordi de trodde at han var hjemme.

Fredag ved 13.30-tiden kjørte politistyrker inn i nabolaget og frem til inngangsdøren til mannens bolig.

Like etter fikk VG opplyst at mannen ikke oppholdt seg i boligen likevel. Politiet hadde da fått opplysninger om at mannen på et tidspunkt hadde vært på en konkret adresse i Oslo sentrum, hvor det ble utplassert en spaner like ved.

UTENFOR BOLIGEN: Her står politiet utenfor boligen til den antatte bombemannen. TORE KRISTIANSEN, VG

Ifølge VGs opplysninger holdt mannen en lav profil på rømmen, ved å ikke gjøre korttransaksjoner eller bruke mobiltelefonen.

– Han ble pågrepet på Skedsmo senter ved 15.30-tiden, uten noe særlig dramatikk, sier politiadvokat John Skarpeid til VG.

Vitner på stedet opplyser til VG at pågripelsen gikk rolig for seg.

Siktet for drapsforsøk

Mannen er nå siktet for drapsforsøk. Han nekter straffskyld.

– Han er godt kjent av politiet fra tidligere, blant annet for trusler mot politi og domstol. Navnet til vedkommende dukket tidlig opp i politiets etterforsking onsdag, og det ble satt inn store ressurser for å finne ham, sier Skarpeid i en pressemelding.

Videre etterforskingsskritt vil inkludere avhør av den pågrepne, samt tekniske og taktiske undersøkelser.

– Politiet vil så snart det er praktisk mulig undersøke mannens leilighet. Politiet har ingen grunn til å tro at flere personer var involvert i hendelsen.

Politiadvokaten opplyser til VG at det ble inngått en avtale med advokat John Christian Elden om at mannen skulle melde seg for politiet, men at mannen ble pågrepet før dette skjedde.

Forsvarer Elden opplyser til VG at mannen ikke erkjenner straffskyld, men at han har vært i konflikter med politiet tidligere.

Hadde overvåkingskamera

– Han tok kontakt og kom på mitt kontor i dag tidlig da han så på sine overvåkningsskjermer at politiet var på hans bopel. Vi kontaktet politiet for å høre om de ville ha kontakt med ham, men da vi ikke fikk tilbakemelding før jeg måtte i retten kl. 09.00 dro han igjen etter å ha ventet til 09.30, sier Elden til VG.

VG er kjent med at politiet under spaningen visste at mannen skulle ha overvåkingskamera tilknyttet leiligheten sin.

Elden sier han antar mannen vil bli avhørt fredag kveld.

Melding om kandidat

Torsdag bekreftet politimester Steven Hasseldal at man etterforsket såkalte moduskandidater. I denne saken er dette personer man mener er i stand til å gjennomføre denne typen trusselhandlinger rettet mot politiet.

I løpet av torsdagen gikk det ut en melding internt i politiet med navnet på mannen som de mente kunne stå bak den improviserte bomben som ble sendt til politihuset i Ski i Akershus.

Torsdag og natt til fredag innhentet politiet både taktiske og tekniske bevis som knytter mannen til bomben, ifølge VGs opplysninger. VG er kjent med at politiet fra tidligere straffesaker har foto og fingeravtrykk av mannen.

Håndskrift på pakken

Fredag morgen bekreftet politiet at de hadde undersøkt DNA-spor og fingeravtrykk, samtidig som de undersøkte håndskrift funnet på bombepakken. Etterforskere fra Kripos brukte natten på analysere håndskriften.

VG er kjent med at politiet har innhentet mannens håndskrift i en annen straffesak.

Skarp bombe

Politihuset i Ski er hovedkontor for Øst politidistrikt.

Bomben, som ble oppdaget i postmottaket, var en skarp, reell bombe som hadde til hensikt å gjøre skade på mennesker, ifølge politiet.

Det var en ansatt som fikk mistanke om noe var galt da pakken ble forsøkt åpnet. Det ble slått alarm og politiets bombegruppe ble tilkalt. De uskadeliggjorde bomben ved å avfyre skudd mot den.

Under den uavklarte situasjonen ble halve politihuset evakuert.

– Ustabil

Mannen som torsdag ble navngitt internt i politiet og pågrepet fredag er en såkalt kjenning. Han blir beskrevet som ustabil og er tidligere dømt for en bombetrussel, da også knyttet opp mot en alvorlig trusselsituasjon mot politiet.

VG erfarer at politiet dermed har gått svært forsiktig frem under pågripelsesaksjonen.

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at mannen alene er kapabel til lage en slik bombe som endte opp på Øst politidistrikts postmottak.

Politiet har vært tilbakeholdne med opplysninger om hvordan bomben så ut og hva slags sprengstoff den inneholdt. De har imidlertid opplyst at den var konstruert for å detonere dersom den ble åpnet.

– Kunne drepe

Ifølge politiet var pakken adressert til politiet, og den ble levert av en sjåfør fra Posten. Politiet har tidligere vært klare på at bomben ikke var laget for å skremme, men for å skade ansatte i politiet.

Fungerende politidirektør Håkon Skulstad betegnet situasjonen på onsdag som alvorlig og ubehagelig for alle ansatte.

Ifølge politimester Steven Hasseldal hadde bomben et slikt skadepotensial at den kunne drepe mennesker som sto i nærheten av den dersom den hadde blitt utløst.

– Det var ansatte som startet å åpne pakken, heldigvis var de våkne og fulgte de sikkerhetstiltakene vi har allerede har, har politidirektør Skulstad sagt til VG tidligere.

– Er det på rene at sprengladningen ville blitt utløst dersom pakken ble åpnet på vanlig måte?

– Det kan jeg ikke uttale meg om nå, men det er en del av etterforskningen, svarte Skulstad.