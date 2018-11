FORHANDLINGSSJEF: KrFs 2. nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, skal lede forhandlingene med Høyre, Frp og Venstre om regjeringsdeltagelse, men leder også forhandlingene om statsbudsjettet for 2019, som han her er fotografert på vei inn til et møte om mandag. Foto: HELGE MIKALSEN

Nytt brev avslører Ernas nye gave til KrF: Setter bioteknologi-utnevnelser på vent

INNENRIKS 2018-11-19T17:56:28Z

Helseminister Bent Høie griper inn i den pågående prosessen med å velge nye medlemmer til Bioteknologirådet – og begrunner det med KrFs mulige inntreden i Erna Solbergs regjering.

Publisert: 19.11.18 18:56 Oppdatert: 19.11.18 19:06

Samme dag som VG avslørte hvordan Høyre og statsminister Erna Solberg i et hemmelig møte diskuterte abortloven , kan VG nå fortelle om et nytt kort som regjeringen drar opp av ermet for å lokke KrF med seg – og dermed få rent flertall på Stortinget:

Hvert fjerde år utnevnes skal de 15 medlemmene av rådet av Kongen i statsråd, og 1. januar 2019 skulle medlemmene etter planen oppnevnes for den kommende fireårsperioden.

Deadline for å foreslå nye medlemmer til rådet utløp 15. september i høst, ifølge en pressemelding fra rådet selv.

Høie fryser prosessen

Bioteknologirådet er uavhengig organ som rådgir regjeringen i etisk utfordrende spørsmål om bioteknologi.

Rådet er toneangivende i debatter om ny teknologi blant annet helsesektoren. For eksempel har rådet gitt klare anbefalinger knyttet til spørsmål om innføring av tidlig ultralyd og den såkalte NIPT-testen i svangerskap. På Stortinget er beslutninger fra Bioteknologirådet ofte et viktig grunnlag for partigruppene før de avgjør viktige spørsmål om hvilke tjenester det norske helsevesenet skal tilby pasientene.

Nå tar regjeringen ekstraordinære grep som vil sikre KrF avgjøre innflytelse over Bioteknologirådets sammensetning – dersom de velger å gå inn i Erna Solbergs regjering:

I en rekke brev til rådets medlemmer, inkludert leder Kristin Halvorsen , og til Bioteknologirådets sekretariat, som VG har fått innsyn i, ber Høies departement om at medlemmene blir sittende utover perioden de er utnevnt for.

«Helse- og omsorgsdepartementet viser til e-post sendt Bioteknologirådet 15. november og vil med dette formelt orientere om at vil tilskrive alle rådsmedlemmer og be om de kan forlenge sitt verv i Bioteknologirådet til medio april 2019. Vi tar sikte på å videreføre påbegynt prosess så snart forestående politiske prosesser er avklart», skriver departementet i brevet, som ble sendt fredag 16. november.

Dermed vil KrF få være med på å håndplukke hvem som skal få sitte i Bioteknologirådet de fire neste årene, om de går inn i regjeringen.

Vil vente på KrF

På spørsmål fra VG svarer Bent Høie dette i en tekstmelding om hvorfor han velger å fryse utnevnelsene:

«Bioteknologirådets arbeid er viktig for regjeringen. Jeg ønsker at forestående politiske prosesser derfor er avklart før vi oppnevner et nytt Bioteknologiråd. Jeg håper alle medlemmer og varamedlemmer har anledning til å bidra noen måneder til», skriver Høie.

«Hvilke prosesser?» spør VG.

«Eventuelt kommende regjeringsforhandlinger», svarer Høie.

«Hvorfor det?»

«For å sikre god tid til god forankring av det nye rådet», skriver Høie.

Støre: Vil gi KrF innflytelse

Ap-leder Jonas Gahr Støre var helseminister fra 2012 til 2013. Da hadde han ansvaret for oppnevninger av medlemmer til Bioteknologirådet.

Støre fastslår at Erna Solbergs regjering nå bringer hvilke personer som skal sitte i rådet inn på selve forhandlingsbordet, slik at KrF kan ha direkte innflytelse over sammensetningen.

– Det dette brevet peker mot, er at gjenoppnevning skal skje etter at regjeringsforhandlingene har funnet sted. Såkalte politiske prosesser. Og det betyr vel at Bioteknologirådet ligger på bordet i de kommende forhandlingene mellom KrF og Regjeringen. Det er jo en tydelig beslutning om at den gjenoppnevnelsen den sittende regjeringen hadde sett for seg, skal avvente KrFs eventuelle påvirkning som deltager i Regjeringen, sier Støre.

– Burde Bioteknologirådets sammensetning etter din mening ikke ha ligget på forhandlingsbordet?

– Jeg skal nøye meg med å registrere at det er det må bety. Det er ikke uvanlig at en helseminister også sonderer med andre partier på Stortinget i en slik prosess, men her peker jo alle pilene mot at det er et forhandlingstema.

– Det er én ting å få representert politisk bredde i det rådet. Noe annet er å bruke rådets medlemmer som et mulig forhandlingskort?

– Dette føyer seg inn i at Høyre her åpner for å lytte særskilt til de synspunktene KrF har. Jeg er generelt for at en regjering her utnevner et utvalg som er bredt sammensatt, og har representativitet som kan vinne trygghet og anerkjennelse i mange leire. Men det er jo samtidig et signal om at det skal åpnes restriktive syn på moderne bioteknologi.

– Det er vanskelig å tolke dette annerledes?

– Ja, sier Støre.