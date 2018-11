KOM TIL ENIGHET: De fire partiene ble etter flere forhandlingsmøter enige om statsbudsjettet for 2019. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Enige om skisse til neste års statsbudsjett

STORTINGET (VG) Etter ni timer på overtid, kom regjeringspartiene og KrF til enighet om en skisse nytt statsbudsjett.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Frp lyktes ikke å komme til enighet med KrF om neste års statsbudsjett før fristen klokken 10.00 tirsdag. Partiene ble enige om å fortsette på overtid, og gikk inn til et nytt forhandlingsmøte rundt fire timer senere.

Regjeringspartiene hadde da lagt frem et nytt forslag som KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad beskrev som «bedre enn i går».

Klokken 19 tirsdag kveld kom de fire partiene ut av Statsrådssalen på Stortinget, og annonserte at de hadde kommet til enighet.

– Vi har en helhetlig skisse til løsning som vi kommer til å innkalle våre grupper til å godkjenne nå i kveld, så håper vi at vi får tilslutning der, for i så fall så har vi en budsjettavtale, sier finanspolitisk talsmann i Høyre, Henrik Asheim.

– Ingen sent på kvelden-avgift

Fristen for avgivelse fra finanskomiteen på Stortinget har allerede blitt utsatt én gang, til 27. november. Planen har vært å ha finansdebatt én uke senere.

Abid Raja (V) sier at ingen av partiene har måttet svelge store kameler i forhandlingene.

– Og så er jeg veldig glad for at det ikke kommer noen sent på kvelden-avgift som kommer til å bli trådt ned over folk, sier han.

Økt barnetrygd

Økt barnetrygd er det aller dyreste kravet på listen som Ropstad har hatt med seg i bytte mot å støtte regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

KrF krevde i utgangspunktet en skattefinansiert økning av barnetrygden der, de med inntekt over to millioner kroner betaler mest, men regjeringspartiene avviste blankt en økning av det samlede skatte- og avgiftsnivået.

Selve innholdet i avtalen vil bli kjent når den legges frem senere tirsdag kveld. KrF sier selv til pressen at de er fornøyd med skissen til avtalen, men hva de er mest fornøyd med, vil de komme tilbake med dersom KrFs stortingsgruppe sier ja til avtalen.

350-kronersgrensen

KrF-forhandlerne, Ropstad og Hans Grøvan, har også hatt et krav om at ordningen med avgiftsfri netthandler for varer inntil 350 kroner, skal fjernes.

Ifølge partiets eget budsjett kan det gi en merinntekt for staten på 750 millioner kroner i 2019.

Heller ikke dette ville partiene kommentere i 19-tiden tirsdag.

Fra 2020 skal du ikke lenger kunne bytte tobakkskvoten med mer vin, har flertallet i Stortinget bestemt. Dette har Frp vist klar misnøye mot. KrF godtok denne endringen, noe som har vakt misnøye i Frp. KrF sier at dette har vært nevnt i forhandlingene, men de sier at tonen i forhandlingene i all hovedsak har vært gode.