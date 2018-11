SKAL SEILE FOR TO: Fra denne uken seiler KNM «Roald Amundsen» – søsterskipet til havaristen KNM Helge Ingstad – med to besetninger, og planen er at den skal sørge for at antallet seilingsdøgn opprettholdes. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Her er fregatten som skal redde Norges marineberedskap

INNENRIKS 2018-11-15T06:23:20Z

Denne fregatten – KNM «Roald Amundsen» – er utpekt til å redde beredskapen og det operative nivået mens Sjøforsvaret må klare seg med en fregatt mindre.

Publisert: 15.11.18 07:23 Oppdatert: 15.11.18 07:36

Dette bekrefter forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen overfor VG.

Hele mannskapet på 137 fra havaristen KNM «Helge Ingstad» ble tirsdag flyttet over på søsterfregatten KNM «Roald Amundsen». Og her skal de bli værende. Denne fregatten skal inntil videre seile for to – med dobbel besetning. Slik skal Marinen forsøke å opprettholde antallet seilingsdøgn med fire i stedet for fem fregatter.

To besetninger på en

– På kort sikt synes jeg Sjøforsvaret gjør en god løsning ved å putte to besetninger på en av fregattene, og prøve å seile denne maksimalt, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fikk høre de sterkeste historiene fra dramaet om bord i fregatten KNM «Helge Ingstad» i går.

De møtte mannskapet på 137 både samlet, i små grupper, og på tilsvarende lugarer hvor de mest dramatiske hendelsene oppsto etter kollisjonen natt til torsdag.

– Sterke historier

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier dette om å treffe besetningen som opplevde det dramatiske havariet:

– Det som har gjort mest inntrykk er de sterke historiene de forteller om det som skjedde, det gode lagarbeidet som ble utøvd, dette er et tett sammenvevd crew. Sterke historier om det som ble gjort da det ble krevd, og så er det en god historie om et mannskap som når det smalt, var nødt til å bruke det de har trent på – i en krise – og berget alle 137 i det som kunne vært en enda mer alvorlig hendelse.

– Da det smalt, hvordan ble ministeren orientert?

– Jeg fikk en telefon på morgenen om at det hadde vært en hendelse med «Helge Ingstad», og jeg fikk vite det lille man visste da. Og så ble jeg løpende orientert utover dagen.

– Usigelig glad

– Hvilket budskap har du fra Regjeringen til dette mannskapet?

– Jeg kan fortelle mannskapet at vi er usigelig glad for at de har utvist så bra sjømannskap og at vi har alle med videre, det er det aller viktigste. Dette kunne gått betydelig verre, og det er godt sjømannskap som gjør at det ikke gjorde det.

– Nå har vi en fregatt for lite, og det vet Regjeringen og det vet hele Forsvaret. Hva gjør ministeren med det?

– Vi har fått rapport i dag om hvordan de planlegger for å få ut så mange seilingsdøgn som vi trenger av de fregattene vi har igjen, og av de mannskapene vi har.

– De øvrige fire fregattene må seile mer?

– Ja nå må vi planlegge annerledes og seile mer med de båtene vi har igjen. Så får vi se på lengre sikt hvordan vi får en løsning på det.

– Stygg ulykke

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen deltok også på møtet med «Helge Ingstad»-mannskapet:

– Hele den situasjonen og den opplevelsen som besetningen har vært gjennom, gjør inntrykk. De har hatt en stygg ulykke, med vanninntrengning, med store utfordringer både med vannet, skadene og systemer som ikke har fungert på grunn av manglende strøm og fremdrift, men de har hatt nok kunnskap, nok erfaring, nok samarbeid og drill til å vurdere situasjonen riktig, til å evakuere fartøyet før det var for sent. Det setter vi stor pris på, det viser at den treningen som Sjøforsvaret gjennomgår, faktisk virker.

Stort tap for Sjøforsvaret

– Hva kunne forsvarssjefen fortelle besetningen i dag?

– Det første og det viktigste budskapet for meg, det er at vi er svært fornøyd med og setter pris på at det tross alt ikke gikk verre enn det gjorde. Vi har jo sett bildene i flere dager nå, på betydelig skader i skroget, akkurat i lugarene hvor folk har bodd. Plater som er bøyd inn, og hvor vannet har trengt inn i skuten. Det at vi har klart i fellesskap å få menneskene ut derfra, og deretter evakuert fartøyet, det setter vi stor pris på. Det viser at de har en god mestring og øvring til å klare den typen situasjoner.

– Er det et stort tap for Sjøforsvaret om KNM «Helge Ingstad» ikke kommer på rett kjøl igjen?

– Det er det åpenbart. Fregattene er flaggskipene i Sjøforsvaret. Dette er høyteknologiske krigsplattformer. Vi har brukt mye ressurser i dem. De er veldig gode enheter. Det å tape dem, vil svekke vår operative evne.