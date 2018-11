GÅR AV: Den omstridte skolesjefen Astrid Søgnen går av 1. desember. Foto: Trond Solberg, VG

Skolesjef Astrid Søgnen går av

INNENRIKS 2018-11-14T09:13:26Z

Astrid Søgnen, leder av Utdanningsetaten i Oslo gjennom 18 år, går av 1. desember. Hun skal inn i en annen stilling i Oslo kommune.

Publisert: 14.11.18 10:13 Oppdatert: 14.11.18 11:39

Utdanningsetatens leder går av 1. desember, og skal inn i en annen stilling i kommunen. Det ble klart tirsdag, etter konfliktfylte måneder mellom etaten og politisk ledelse i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Det var Dagsavisen som først meldte nyheten.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier i en pressemelding at han er glad for at saken har fått en løsning.

– Astrid Søgnen har gjennom 18 år gjort en viktig jobb som utdanningsdirektør og bidratt sterkt til gode resultater i Osloskolen. Det er jeg takknemlig for, men det er en tid for alt. Både samfunnet og skolen er i endring og det er nå på tide med nye krefter i etaten, sier han.

Ønsket ikke å gå av

Byrådslederen har tidligere bedt direktøren om å gå av, men Søgnen nektet.

Søgnen fylte 67 år 8. november, men etter kommunens regler har man anledning til å fortsette i stillingen til fylte 70 år.

– Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i Osloskolen og takknemlig for innsatsen til lærere, skoleledere, mine folk i administrasjonen og alle andre ansatte på alle nivåer, sier Søgnen i pressemeldingen.

– Jeg mener at jeg har ledet etaten på en god måte og til gode resultater for elevene. Jeg må likevel konstatere at byråd Inga Marte Thorkildsen ønsker at jeg går over i annen stilling. Jeg har derfor i dag akseptert det.

Nå skal Søgnen over i en annen stilling i Oslo kommune, men det er ikke klart hvilken stilling.

– Jeg er litteraturviter og vil bidra på kulturområdet i kommunen. Det er noe jeg gleder meg til. For øvrig kommer jeg ikke til å kommentere skiftet av stilling ytterligere i dag, sier Søgnen.

Dagsavisen skriver at en ekstern leder vil bli konstituert som direktør. Søgnen kan ifølge avisen kreve arbeidsforholdet videreført i ytterligere tre år, med en samlet lønnsutbetaling på over 4,5 millioner kroner , selv om hun mister direktørtittelen.

Fornøyd skolebyråd

– Jeg er glad for at vi har kommet frem til en løsning hvor Astrid Søgnen går over i en annen stilling i Oslo kommune, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) i pressemeldingen.

De siste månedene har det stormet rundt Utdanningsetaten, etter at det ble sendt inn et anonymt varsel mot Thorkildsen. Hun ble blant annet beskyldt for trakassering.

Fredag i forrige uke konkluderte Johansen med at han fortsatt har tillit til SV-byråd Thorkildsen.

Johansen slo fast at Thorkildsen ikke brøt taushetsplikten, offentlighetsloven, anskaffelsesreglene eller lovens forbud mot gjengjeldelser mot varsler, ifølge Internrevisjonens gjennomgang.

Rapporten avslørte dessuten isfront mellom toppsjefen i etaten og byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap , som Thorkildsen leder.

Tror konflikten fortsetter

Saida Begum, fraksjonsleder for Høyre i kultur- og utdanningskomiteen, vil takke Søgnen for jobben hun har gjort for å løfte Osloskolen.

Hun tror imidlertid ikke Søgnens avgang vil løse konflikten mellom etaten og politisk ledelse.

– VG har dokumentert isfront mellom partene, og en byråd har det øverste ansvaret for samarbeidsklimaet. Det er ingenting som tyder på at dette løser seg, siden konflikten er på flere nivåer. Det er trist å se at byråden har gått i konflikt med sin egen etat. Det er dårlig personalpolitikk, og sender et uheldig signal til ansatte i Oslo kommune, sier hun til VG.

Vil ha tillitsbasert ledelse

Leder Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet sier til VG at hun er glad for en avklaring etter en langvarig, spent situasjon.

– Nå er det viktig å få på plass en ny direktør som følger opp byrådets krav til tillitsbasert ledelse i Osloskolen, sier Andersen.

Tone Tellevik Dahl (Ap) var i to år byråd for utdanning og overordnet Astrid Søgnen.

Hun har i likhet med Thorkildsen bekreftet overfor VG at hun hadde visse samarbeidsproblemer med den mektige skolesjefen.

I dag sier hun: – Jeg har ingen kommentar til utdanningsdirektørens avgang.

– En meget spesiell periode

Lærer og forfatter, og mannen bak Malkenes-saken, Simon Malkenes, mener Søgnen-epoken i norsk skole har vært spesiell:

– En meget spesiell periode i norsk skole er over. Vi ser nok aldri tilsvarende igjen, sier han til VG.

– Det må du utdype?

– Vi har vel aldri sett en så mektig leder få sitte så lenge og styre så strengt. Derfor er det viktig at stillingen nå utlyses og at den blir besatt på åremål. Ingen bør sitte så lenge som sjef for landets største kommunale etat som det Søgnen har gjort, mener Malkenes.

Hans inntrykk er at mange i Osloskolen hadde ventet den utgangen som ble kjent i dag.

VG har kontaktet Søgnen og hennes advokat. «Mine kommentarer står i pressemeldingen», svarer Søgnen i en sms.