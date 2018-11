Drapstiltalte Svein Jemtland hevder liket lå i bilen til neste dag

INNENRIKS 2018-11-12T10:56:16Z

HAMAR (VG) Drapstiltalte Svein Jemtland forteller at liket til hans kone Janne Jemtland lå i bilen fram til dagen etter drapsnatten.

Publisert: 12.11.18 11:56 Oppdatert: 12.11.18 12:50

Svein Jemtland avgir i dag sin forklaring i rettssaken hvor han er tiltalt for å ha drept sin kone Janne Jemtland. Saken oppdateres fortløpende.

– Måtte skjule det som hadde skjedd

Dagen etter våkner han og er fyllesyk. Deretter husker han det som skjedde.

– Det var da jeg forsto at jeg bare må skjule det som har skjedd, ettersom jeg ikke ringte ambulansen fordi jeg var i sjokk.

Han forteller at liket av Janne Jemtland neste dag fortsatt ligger i familien bil, som er nedsnødd etter kvelden før.

Han sier at han har fått låne bilen til en venn. Om kvelden drar han til vennen, som er på ferie, men har forklart hvor bilen er. Deretter flytter han liket over i den bilen og kjører avgårde.

– Jeg kjørte på måfå. Jeg tenkte at det var minus 15 grader, alt var nedfrosset. Det var vanskelig å grave ned Janne for å skjule situasjonen jeg var kommet i.

Han kom til Elverum og fant en bro.

Han forklarer at han festet batteriet på henne og lempet henne over rekkverket.

– Påfølgende morgen melder jeg Janne savnet.

Etter skuddet

– Setter meg ned. Tenker «hva faen skjer nå». Jeg er i sjokk.

Han forklarer at han tenker at han ikke vil bli trodd om sin forklaring av hendelsesforløpet.

– Jeg tenker at jeg bare må få Janne bort.

Deretter henter han søppelsekker, kler av henne klærne og legger henne i sekkene. Mens han gjør det, sier han at postbudet kom og la post i postkassen.

Han sier at han legger liket av Janne i bilen og kjører rundt i Brumunddal. Han forteller at han kvitter seg med blod på denne bilturen. Deretter dro han hjem og la seg, mens liket av Janne Jemtland fremdeles lå i bilen, forteller han.

Jemtland forteller om krangelen

Han forteller at hustruen åpnet døren for ham i drosjen. Han sovnet under turen hjem.

– Kommer dit. Taxien blir betalt. Vi går inn. Tar av oss skoa. Janne går inn på kjøkkenet, jeg på stuen.

Da oppdager han at han har tatt med seg feil kåpe.

Han forklarer at Janne er sint på ham, kjefter på ham på fransk og norsk, og mener han har skjemt henne ut ved å bli for full.

– Har du ikke skam? Skal hun ha sagt på fransk.

– Hun begynner å kjefte og prater om Tinder og jeg forstår ikke hva hun mener.

Han sier at han hadde opprettet en Tinder-profil et par dager tidligere i nysgjerrighet.

Hun ba ham gå ut av soverommet og sa at hun ikke ville ha ham der.

– Jeg ser egentlig ikke hva som foregår. Jeg prøver å roe henne ned. Hun er veldig hissig.

– Hun beskylder meg nærmest for å ha vært utro mot henne på grunn av det med tinder.

Han forteller at hun har stukket hånden ned i nattbordskuffen.

– På et tidspunkt observerer jeg at hun har den pistolen som pleier å ligge i nattbordsskuffen.

Han sier at de beveget seg ut av soverommet. Hun dyttet ham ned trappen, men han fikk tak i beinet hennes, slik at de begge faller.

Deretter sier han at hun dyttet ham mot utgangen.

– Hun er fortsatt veldig irritert på meg og sier at hun ikke vil ha noe med meg å gjøre.

Han forteller at han forsøkte å roe henne ned.

Han sier at han sto ute på trappen i undertøyet og ble dyttet ut av kona.

– Da begynner hun å rette siktet på pistolen oppover.

– Da fikk jeg tak i underarmen hennes. Samtidig vrir jeg henne, så detter vi bakover. Når vi detter, sier det «pang» når vi lander. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Det suser i ørene på meg.

Han sier at han spør sin kone om det går bra med henne og rister i henne, uten å få noe svar. Han sjekker pulsen hennes.

28. desember

– Det hadde snødd og jeg gikk ut for å måke. Janne ville ned og kjøpe en gave til dem vi var invitert til på kvelden, forteller Svein Jemtland om dagen før drapet på Janne Jemtland skjedde.

Han sier de var hjemme fra handleturen rundt 13.30. Deretter ordnet de seg med dress og kjole for å dra på vorspiel.

De var de første som ankom vorspielet, ved 15-tiden. Deretter kjørte Svein Jemtland en av sønnene til sin bror. Han beskriver at det var god stemning under vorspielet.

– Stemningen var kjempehøy, kjempeflott. Det ble konsumert en del alkohol.

– Mot slutten av kvelden ble jeg rimelig full, utdyper han.

Forholdet til Janne

– Vi møttes i 2001 gjennom felles venner, og fant fort tonen, sier Svein Jemtland.

Hun flyttet etter hvert til Frankrike med ham, og lærte seg fransk. Hun ble med i en koneklubb med de andre soldatkonene.

– Hun tilpasset seg veldig, sier han om den første tiden i Frankrike.

Den første sønnen til paret ble født i 2004, de giftet seg i 2006. Året etter ble den andre sønnen født, forteller Svein Jemtland i sin frie forklaring.

Siden ble Jemtland stasjonert i Djibouti i 2007.

– Der hadde vi et hus i ambassadestrøket, sier han.

De flyttet tilbake til Frankrike i 2009.

I 2008 kjøpte de huset de bodde i. I 2010 flyttet Janne Jemtland og barna tilbake til Norge. Den eldste sønnen begynte på skolen og Janne begynte å jobbe hos en venn av familien.

Jemtland sluttet i den franske hæren i 2013. Han begynte på en institusjon i barnevernet som miljøarbeider.

Han sier at Janne begynte å studere på Gjøvik i 2017.

Vervet seg til Fremmedlegionen

På spørsmål fra statsadvokat Iris Storås sier Svein Jemtland at han ønsker å forklare seg fritt.

Han forteller først om sitt egen oppvekst, som han beskriver som veldig fin på gård.

Etter videregående utdanning og skole, gikk han inn i militæret. I 1991 fikk han en sak mot seg, som han forklarer «at satte en liten stopper for han». Jemtland ble da dømt til fem måneders fengsel for blind vold, som av retten ble karakterisert som gruppevold med preg av mishandling .

Deretter vervet han seg til den franske fremmedlegionen.

I 2001 møtte han Janne Jemtland under en permisjon. Han sier at hun ikke hadde noe som bandt henne hjemme og at hun besøkte ham i julen 2001. Siden flyttet hun til Frankrike i januar 2002.