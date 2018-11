REKONSTRUKSJON: Her sitter Finn Abrahamsen, tidligere leder ved voldsavsnittet i Oslo-politiet, i et badekar som forsvarer Olav Sylte har gått til innkjøp av. Abrahamsen følger saken for forsvaret. Medforsvarer Katja Hakvaag står helt til venstre. Foto: Mattis Sandblad, VG

Syvbarnsmor tiltalt for to drap: Vil ha badekar inn i rettssalen

KRISTIANSAND (VG) I går gikk syvbarnsmorens forsvarer, Olav Sylte, til innkjøp av et 160 centimeter langt badekar. Det vil han ha inn i rettssalen.

Ved 16.30-tiden i går bar Finn Abrahamsen og Sylte badekaret inn på advokatkontoret i Kristiansand . Abrahamsen skal følge saken for forsvaret.

Snart ønsker de at badekaret skal stå i rettssalen i Kristiansand tingrett, hvor den 43 år gamle syvbarnsmoren møter tiltalt for å ha drept Øystein Hagel Pedersen i 2014 og sin egen far i 2002.

Syvbarnsmorens far ble funnet død i et lignende badekar. Sylte ønsker å vise at han døde av naturlige årsaker.

– Det vil komme politivitner som skal forklare seg om hva de mener skjedde i badekaret. Dette badekaret skal brukes til rekonstruksjon og som illustrasjon i rettssalen. Det var ingen protester mot det da jeg presenterte ideen for retten i dag, sier Sylte om badekaret til 8000 kroner.

– Får du dette dekket av retten?

– Jeg tenker at det er så viktig å ha dette badekaret, at jeg bare betaler eventuelt for dette selv, sier forsvareren.

27. mars i 2002 ble en 52 år gammel mann funnet død i et boblebadekar. Det skal ha ligget en våt dyne på baderomsgulvet. Kvelden før var datteren på besøk.

Over 18 år senere møtte den 43 år gamle datteren i Kristiansand tingrett i går, tiltalt for to drap. Påtalemyndigheten mener hun drepte sin egen far i 2002 og ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen (66) i april 2014.

Hun nekter straffskyld for drap og ønsker ikke å forklare seg for retten.

Ifølge tiltalen skal hun ha sørget for at hennes 52 år gamle far, som var kraftig beruset, inntok tabletter med virkestoffet diazepam.

Påtalemyndigheten mener hun deretter trolig presset hodet hans under vann. Faren døde av drukning eller forgiftning, ifølge tiltalen.

15. desember i fjor ble farens grav åpnet av politiet. Det ble påvist flere medikamenter i flere vevsprøver. Det ble ikke påvist noen dødsårsak, men man mente at inntaket av diazepam kunne ha hatt betydning for dødsfallet.

Aktor Leif Aleksandersen la i går frem to rystende vitnebevis under sitt innledningsforedrag:

På nyåret i 2002, måneder før 52-åringen ble funnet død, skal en 13 år gammel jente vært på Egon i Kristiansand sammen med sin far og syvbarnsmoren. Her skal hun ha overhørt snakk om at syvbarnsmoren ville ta livet av sin far fordi hun ønsket arv.

11 år senere, 6. april 2013, forsøkte en kvinne å sende en påstått drapstilståelse til politiet. Hun skrev inn feil e-postadresse, og brevet nådde ikke politiet. Tre dager etter at Øystein Hagel Pedersen var funnet død i april 2014, sendte hun brevet på nytt. Her går det frem flere urovekkende påstander:

«Øystein (Hagel Pedersen) fortalte meg også at x (tiltalte) har tilstått drap på sin egen far. Jeg er tilbørlig til å tro det.»

«Jeg er redd det går en morder løs. En ulv i fåreklær» skrev kvinnen i brevet.

6. april 2014 ble Øystein Hagel Pedersen (66) funnet død med hodet ned i puten på First Hotel i Kristiansand. På nattbordet ved siden av liket lå pillene strødd.

Dette synet møtte de som fant 66-åringen på rom 221.

I den endelige obduksjonsrapporten ble det antatt at dødsårsaken var forgiftning med sovemedisinen Stilnoct.

Hagel Pedersen hadde 8,7 mikromol zolpidem per liter i blodet.

– Den påviste konsentrasjonen er svært høy. Den er mangfoldig mange ganger høyere enn den man ser ved vanlig medisinsk bruk, sa statsadvokat Leif Aleksandersen.

Ifølge tiltalen sørget syvbarnsmoren for at Hagel Pedersen inntok et større antall tabletter av typen Stilnoct inneholdende virkestoffet zolpidem i en mengde som kunne være dødelig. Deretter blokkerte hun luftveiene hans, trolig med en pute, ifølge tiltalen.

På nattbordet ved siden av sengen hvor Hagel Pedersen ble funnet, sto det to siderbokser, en pakke med Stilnoct, et vannglass samt at en del tabletter lå strødd utover bordplaten. I vannglasset ble det påvist Stilnoct.

Den nå tiltalte syvbarnsmoren hadde vært sammen med Hagel Pedersen kvelden før. De hadde vært ute og spist på restaurant, før de begge returnerte til hotellet.

På et tidspunkt gikk brannalarmen. Hotellsjefen Torfinn Johansen, som vitnet for retten i dag, reagerte på at han bare så tiltalte og ikke Hagel Pedersen.

– Hvorfor kom hun ned, og ikke han? For Øystein kom ikke ned. Det er helt utenkelig i mine ører, sa Johansen til VG i går.

Kvinnen skal ha forlatt hotellet med ekssamboerens kort. Hun forsøkte to ganger å ta ut penger med kortet, men etter å ha slått feil pinkode ble kortet slukt.

Dagen etter sendte kvinnen denne meldingen til Hagel Pedersen:

«Takk for suppen i går. En god samtale tror jeg. Men jeg ønsker ikke noe mer. Få det inn i hue en gang for alle.”