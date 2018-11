Fem mystiske døgn: Slik beveget Svein Jemtland seg etter skuddet falt

HAMAR (VG) Drapstiltalte Svein Jemtland (47) beveget seg over store avstander i døgnene etter kona døde. Hans forklaring strider mot flere sentrale bevis i saken. Se oversikten her.

– Jeg kom til et «point of no return» og måtte prøve å skjule det som kunne ha innvirkning på meg. Jeg kunne ikke gå tilbake.

Slik forklarte den drapstiltalte 47-åringen seg om det iherdige arbeidet han foretok seg i døgnene i etterkant av at kona Janne var skutt ved inngangsdøren til deres felles bolig.

I tidslinjen i bunnen av saken kan du se oversikten over når og hvor ektemannen har beveget seg i de fem døgnene etter.

Jemtland mener at han kort tid etter skuddet har falt - etter å ha pakket kona inn i plast og samlet blodig snø i søppelsekker - setter kursen mot Brumunddal sentrum. Han vender tilbake uten snøen, men hevder at han fortsatt har kona oppbevart i bagasjerommet i familiebilen .

Ikke mulig, ifølge påtalemyndigheten, som mener han i dette tidsrommet senker kona i et «fuktig miljø» som medfører at hun innen klokken 05.15 denne natten dør av drukning.

Bevisførsel ferdig

Bevisførselen i Hedmarken tingrett er nå avsluttet, og partene har trukket seg tilbake for å forberede sine prosedyrer. Disse legges frem tirsdag.

Sønnen om natten : – Hørtes ut som om noen ble skutt

Forsvarerne står hardnakket på at Janne Jemtland døde som følge av en ulykke i et basketak mellom ektefellene, og at det var tobarnsmoren som selv holdt fingeren på pistolavtrekkeren.

Påtalemyndigheten mener derimot at ektemannen skjøt og deretter druknet sin kone den fatale desembernatten i fjor.

Les lydloggen : Slik var Svein Jemtlands savnet-samtale med politiet

Det helt sentrale spørsmålet i saken er derfor: Skjøt Svein Jemtland sin kone i pannen med vilje eller gikk skuddet av som følge av et uhell?

– Retten skal ta stilling til om han skjøt sin kone. Etter vår mening er bevisene tilstrekkelig til det, sier statsadvokat Iris Storås.

Var det et uhell?

Forsvarer Christian Flemmen Johansen mener Jemtlands forklaring står seg godt. Det er allerede varslet at forsvarerne vil kreve frifinnelse for drap.

– Det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden, og som skal bevise at han har gjort det han er anklaget for utover enhver rimelig tvil. Det mener vi ikke er oppfylt, sier hans forsvarer Christian Flemmen Johansen til VG.