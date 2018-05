BRANT I 2014: Brannen i plasthaugen ved gjenvinningsanlegget i Re i Vestfold er blitt beskrevet som den verste miljøkatastrofen i Vestfold noensinne. Selskapet selskapet Revac AS ble da ilagt en bot på 2,8 millioner kroner. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Dømt etter brann på gjenvinningsanlegg - søndag brant det på nytt

Publisert: 27.05.18 14:28

Tre ansatte i ledelsen ved Revac AS er tidligere dømt for miljøkriminalitet etter en storbrann i 2014. Hendelsen ble da beskrevet som «den verste miljøkatastrofen i Vestfold noen sinne». Søndag tok det på ny fyr i ett av selskapets anlegg.

Søndag morgen klokken 07.06 fikk brannvesenet i Vestviken 110-sentral melding om en brann hos gjenvinningsbedriften Revac AS på Revetal i Vestfold .

Fire ansatte befant seg i bygget, og tre av dem ble tatt hånd om av helsepersonell etter å ha pustet inn giftig røyk.

« Røyken som utvikles fra de oppkvernede elektronikkproduktene er giftig, som all annen brannrøyk. Politiet har evakuert de som trues av røyken », skriver Vestfold interkommunale brannvesen på sin Facebook-side søndag formiddag.

Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og slokkingsarbeidet pågikk fortsatt i tolv-tiden søndag formiddag med uforminsket styrke, opplyste Vestfold interkommunale brannvesen. Rundt klokken 14.15 melder brannvesenet at de nå river deler av bygget for å komme lettere til med slukkeinnsatsen.

Daglig leder i Revac AS, Anders Aas, opplyste søndag morgen til VG at han befinner seg i utlandet, men at han er på vei til anlegget i Vestfold.

– Det er en utfordring, og jeg kan ikke si noe mer om dette ettersom jeg ikke har oversikt over situasjonen, sier Aas til VG.

1.560 kilo fisk døde

Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Norge, opplyser de på sine nettsider .

I juli 2014 ble selskapet rammet av en annen brann i et ulovlig avfallslager i et gjenvinningsanlegg i Re kommune. Cirka 140 tonn med avfall, som bestod av plastfraksjoner, metaller, glass, tre, papir, batterier, kretskort og kondensatorer brant opp.

Brannen varte i 36 timer før den ble slukket, skriver Reavisa .

Hendelsen førte til store skader på naturen. Blant annet døde minst 1.560 kilo fisk, fordi slukkevann rant ned i Aulivassdraget.

Det ble innført drikkevannsforbud i nærområdet, og to gårdbrukere ble ilagt omsetningsforbud av Mattilsynet med bakgrunn i forurensningsfaren.

Fikk millionbot

Tre ansatte i Revac-ledelsen ble i Nedre Vestfold Tingrett dømt for overtredelse av forurensningsloven i mars 2017.

Daglig leder Anders Aas ble dømt til 90 dagers fengsel, mens to andre ansatte i ledelsen ble dømt til 60 dagers fengsel.

«Etter rettens syn har de tiltalte utvist grov uaktsomhet. Ved grunne og mangelfulle vurderinger av risikoen for brann og skadefølgene av brann, og ut fra manglende undersøkelser for øvrig, har de etter rettens syn opptrådt kvalifisert og klanderverdig», heter det i dommen.

Selskapet fikk en bot på 2,8 millioner kroner.

Selskapet Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS ble også ilagt en bot på 240.000 kroner for brudd på forurensningsloven, fordi selskapet skal ha medvirket lagringen av avfallet.

Operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt sier til VG at den pågående brannen i Revetal vil bli etterforsket.

– Alle branner blir etterforsket, men vi har ikke tatt stilling til tidligere forhold rundt dette selskapet på det nåværende tidspunktet. Nå jobber vi for å slukke brannen, og for å ta vare på liv og helse til menneskene i området, sier hun til VG.

– Mye vi kunne gjort annerledes

Dommen fra 2017 ble senere anket til lagmannsretten, men deretter avvist, fordi retten mente det var «klart at ankene fra de tiltalte ikke ville føre frem».

I sitt avslag på anken skriver lagmannsretten:

«Man er på et område hvor straffens allmennprevensjon har sin klare berettigelse. Mangelfulle miljøtiltak ved avfallshåndtering vil oftere være påvirket av en kalkulert og overveid risiko og i mindre grad følgen av impulsive og uoverveide handlinger i øyeblikkssituasjoner», skriver Reavisa.

Ingen av de tiltalte erkjente seg da skyldige etter tiltalen.

Under rettssaken som pågikk i januar i fjor uttalte daglig leder Aas at selskapet kunne gjort mye annerledes for å forhindre brannen i 2014.

– Det er mye vi kunne gjort annerledes. Vi kunne delt opp haugen, laget egne binger med brannsikre vegger, eller vi kunne valgt å ikke lagre varene for videre foredling, sa Aas, ifølge NRK:

– Men med den kunnskapen vi hadde i 2014, mener jeg at vi gjorde alt riktig, vi hadde ingen erfaring med at slike plastdeler kunne ta fyr, la han til.

VG har forsøkt å nå daglig leder Anders Aas på nytt ved flere anledninger søndag, men ikke mottatt noe svar.

Etterforsket av Økokrim

Revac gjenvinner materiale fra ulike elektroniske produkter som støvsugere, brødristere, radioer, mobiler og elektroniske tannbørster.

Flere av produktene inneholder batterier som det fremdeles er strøm i. En stor del av disse batteriene fjernes i den første delen av gjenvinningfasen, men noen slipper forbi.

De gjenværende batteriene ble knust og lagret i en kontainer i 48 timer, for å hindre brannfare. Likevel tok det fyr i den cirka 1.250 tonn store avfallshaugen i Re i 2014.

Økokrim mente da at selskapet ikke overholdt utslippstillatelsen de hadde på søppel, og Statsadvokaten mente at selskapet ikke hadde undersøkt godt nok om det var fare for brann før de startet lagringen.

Revac AS var ikke enige i påstandene fra Statsadvokaten, og mente de hadde tatt de forhåndsreglene de kunne med den kunnskapen de hadde i 2014.

– I ettertid ser vi jo at risikovurderingen kanskje ikke var god nok, men at vi skulle forutse alle de faktorene som slo til ved brannen var ikke mulig, sa daglig leder Aas fra vitneboksen i januar 2017.

VG har søndag forsøkt å nå de to andre ansatte i ledelsen hos Revac AS som tidligere er dømt for miljøkriminalitet, uten å få svar.