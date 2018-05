DØMT: Her er den 46 år gamle kvinnen avbildet i rettssalen i Gjøvik tingrett i februar i år. Foto: Frode Hansen/ VG

Valdres-saken: Moren til døde Angelica (13) dømt til tre års fengsel

Den 46 år gamle kvinnen er i Valdres tingrett dømt til fengsel etter at datteren Angelica døde av avmagring og nedkjøling på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015.

Moren dømmes til tre års fengsel, opplyser hennes forsvarer Aasmund O. Sandland til VG.

– Jeg har bare sett slutningen, og hun fikk en fengselsstraff på tre år. Den vil selvfølgelig bli anket, sier Sandland.

– Denne saken er helt unik, og etter min oppfatning skulle hun aldri vært domfelt.

Sandland forteller at han har informert sin klient om dommen på telefon, og at hun mener dommen ikke er korrekt.

– Vi skal gå igjennom dommen på en rolig måte, og lese den sammen, sier han.

Han forteller at begge parter var klar over at dommen ville bli anket - uansett utfall.

– Om hun ble frifunnet ville påtalemyndigheten anket, og ved en domfellelse så vil hun anke, sier Sandland.

Ettersom Sandland ikke har lest dommen, kan han ikke svare på hva som vil bli grunnlaget for anken.

– Men det primære vil antakelig være anmeldelsen av denne bestemmelse om mishandling i nære relasjoner, vil jeg anta, forteller han.

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe la ned påstand om fire års fengsel for kvinnen, og uttalte i retten at han mener saken grenser til forsettlig drap og at kvinnen bevisst unndro datteren livsnødvendig helsehjelp.

Han mente også at kvinnen hadde vært klar over at datteren var så syk at det var fare for hennes liv.

Kvinnens forsvarer Aasmund O. Sandland krevde på sin side at kvinne burde frifinnes, og har tidligere uttalt at en domfellelse vil sende et farlig og bekymringsfullt signa l til foreldre med barn som har anoreksi, og stride mot den alminnelige rettsfølelse.

Bakgrunn: Valdres-saken

Fakta Dette er saken 13 år gamle Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Ifølge tiltalen unndro den 46 år gamle moren datteren Angelica (13) fra ordinær skolegang og helsehjelp, og tok henne med til familiens hytte i Beitostølen den 5. oktober 2015. En drøy måned før 13-åringen og moren flyttet opp på familiehytta veide Angelica 41,2 kilo. Da hun døde på nyttårsaften – fire måneder senere – ble vekten fastsatt til 21,7 kilo. 13-åringen hadde en BMI, eller kroppsmasseindeks, på 8,8. Alt under 18,5 i BMI regnes som undervektig. Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i Bærum og Øystre Slidre brøt loven i behandlingen av 13-åringen. Moren var tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren.

De sakkyndige har konkludert med at jentas død kunne ha vært unngått om hun hadde fått nødvendig behandling .

13-årige Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Moren og 13-åringen hadde da oppholdt seg på hytta i fire måneder, og i løpet av disse månedene ble jentas kroppsvekt halvert.

Jenta veide 21,7 kilo, og hadde en KMI (kroppsmasseindeks) på 8,8 da hun døde.

I den rettsmedisinske rapporten er det ikke konkludert med en sikker dødsårsak, men rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen sa i retten at deres funn tyder på at 13-åringen døde som følge av nedkjøling og avmagring.

Gjennom hovedforhandlingen har det blitt lagt frem en rekke tekstmeldinger mellom moren og Angelica , som i løpet av det siste året før hun døde hadde sendt over 10.000 meldinger dem imellom.

Påtalemyndigheten har antydet at moren selv har skrevet tekstmeldingene til seg selv fra Angelicas telefon etter at datteren døde, og at jenta allerede var død da moren ringte AMK nyttårsaften 2015, og at moren, ifølge aktor, «faket» gjenopplivning .

Det har kvinnens forsvarere reagert kraftig på gjennom behandlingen av saken.

– Dette er en tiltale som er fullstendig juridisk feil, og som har komplisert saken helt unødvendig. Her står vi over en mor som hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag og hver måned har kjempet for at datteren skal bli frisk, uttalte kvinnens ene forsvarer Ann Turid Bugge under sluttprosedyren i retten den 5. april.

Gjennom behandlingen av saken i retten har kvinnen kun avgitt en delvis forklaring, og på grunn av helsemessige årsaker har hun fulgt saken fra et siderom i tingretten.

Den tiltalte kvinnen har flere ganger hevdet at datteren utviklet spiseforstyrrelser som følge av grov mobbing ved flere skoler i Bærum.

13-år gamle Angelica fikk påvist anoreksi allerede i 2012. Hun var da ni år gammel.

Moren har forklart at hun tok med seg datteren og flyttet til familiens hytte på Beitostølen i 2015 som følge av en lang kamp mot både skole- og helsevesen, og for at datteren skulle få en «ny start».