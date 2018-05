TOMME BIKUBER: Biene stakk fra bikubene på Nordstrand. Eieren utlover en krukke biodynamisk honning som finnerlønn. Foto: Privat

Bisverm på avveie på Nordstrand

Publisert: 17.05.18 20:53

Ei ny dronning entret en av bikubene til Trygve Kjelestrup. Da forsvant den gamle med en hel sverm. Og de stakk lenger av enn de pleier.

Oslo brannvesen meldte på Twitter om en bisverm på avveie på Nordstrand i Oslo på 17.mai-kvelden.

Den tilhører birøkter Trygve Kjelstrup. Han bor like ved Kastellet brannstasjon og tenkte han skulle varsle. Biene har nemlig dratt lenger enn de pleier.

– De pleier å flytte seg 10-15 meter. Det som skjer er at når det kommer en ny dronning, så enser den gamle at noe er på gang, tar med seg en gjeng og stikker av. For med to kvinnfolk på samme kjøkken blir det bråk, forteller birøkteren.

– For dersom «gamla» ikke stikker, så blir hun drept!

Den gamle dronningen sender speidere for å finne nytt «lokale», men denne gangen har de dratt lenger unna enn de pleier. Kjelstrup leter i nabolaget, men har foreløpig ikke funnet svermen. Han beroliger naboer som måtte treffe på svermen.

– De er slett ikke farlige, men veldig fredelige og gode og mette, sier han og har følgende oppfordring til de som måtte finne svermen:

– Slapp helt av. Ring brannvesenet, så kommer jeg og henter dem. Så skal de få en deilig krukke biodynamisk honning av meg som finnerlønn!