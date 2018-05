Foto: Helge Mikalsen

Natteravn-sjef: – Noen har kanskje misforstått sin rolle som natteravn

Natteravnene skal fortsatt patruljere i Oslo øst, men tar selvkritikk for hvordan noen av «ravnene» har fremstått.

– Det vi diskuterte, og det som var hovedagendaen, var om vi skulle fortsette vandringen. Konklusjonen ble at vi fortsetter vandringen som planlagt, sier daglig leder i Natteravnene Oslo , Lars Norbom, til VG.

Den siste tiden har det vært flere uheldige hendelser i forbindelse med natteravnpatruljering i Groruddalen. Dette førte blant annet til midlertidig stopp av patruljering i Vestli .

Fremstår autoritære

Norbom forklarer at politiet og Natteravnene var enige om beslutningen, men at flere ting ble diskutert under møtet. Blant annet skal ikke natteravnene patruljere med hund i området det er snakk om.

– Vi har opplevd at det er en del av problemet. Natteravnene har blitt oppfattet litt mer autoritære en det de skal. Dessuten er det folk i området som misliker hunder, og dette bidrar til å skape uro.

I tillegg erkjenner Norbom at enkelte natteravner har misforstått hva det innebærer å være natteravn.

– De har hatt en annen oppfatning av hva Natteravner skal drive med enn det som stemmer. Det er snakk om tre-fire stykker. De har fått beskjed om at de ikke får gå lenger.

– Er det vanlig at dette skjer hos natteravnene?

– Jeg skal ikke snakke for hele landet, men det er ikke veldig uvanlig i Oslo. Rundt to ganger i året kommer det frivillige som vil være natteravner, og som får beskjed om at de ikke kan gå med oss.

Trygt å patruljere

Leder for Enhet øst i Oslo politidistrikt, John Roger Lund, var også med på møtet med Natteravnene. Han bekrefter at det var enighet om at det er trygt for natteravnene å patruljere.

– Politiet er til stede med mer synlig politi, og vi har god kontakt med Natteravnene, så vi mener det er trygt for dem å vandre i Oslo øst.

Han forklarer at politiet ikke har hatt innvirkning på beslutningene om å slutte å patruljere med hund og å nekte enkelte å gå med Natteravnene.

– Dette er ting politiet ikke har hatt noe med å gjøre, men jeg forsto det som noe Natteravnene lokalt har kommet frem til. Det er fornuftig at de har tatt vurderinger de mener er riktige.

