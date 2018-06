GRØNT ER REGN: Her er en fremstilling av hvordan nedbøren kan bli fredag 15. juni. Da ventes en større omlegging av værregimet – med lavtrykk inn fra Atlanterhavet. Foto: Kart: StormGeo

Neste uke er det slutt på godværsperioden – gjør klar for lavtrykk, regn og gråvær

Publisert: 06.06.18 23:23

Det fantastiske sommerværet i Sør-Norge holder denne uken – men så skjer det noe. Neste uke blir gråere, og fra neste helg ventes våte lavtrykk fra vest.

– Ja, det har skjedd noe i prognosene nå, sier meteorolog Roar Teigen i StormGeo, som lager seksukersvarsler bygget på værmodeller fra Det europeiske værsenteret i England.

En måned godvær i sør

På mandag tydet prognosene på tørt sommerlig vær like til siste uke i juni. Men tirsdag snudde de britiske prognosene – og de amerikanske likeså: Noe skjer allerede kommende uke.

– Vi har jo hatt fint og tørt og til dels ekstremt varmt vær i Sør-Norge siden tidlig i mai. Siste front som kom inn mot Vestlandet var 16. mai. Det vil si at vi i Sør-Norge snart har hatt en måned uten slike nedbørsfronter, mens Nord-Norge jo har att mange lavtrykk i samme periode, påpeker han.

Kraftige byger

Men mandag-tirsdag får vi en forsmak på endringene.

– Vi har fortsatt høytrykk, men vi får ustabil luft inn fra sør, som kan gi regn over store deler av Sør-Norge. Den totale nedbørsmengden er ikke så veldig stor, men det kan bli ganske stor kraft lokalt i noen av disse bygene, advarer han.

Men den virkelig store omleggingen skjer rundt starten av neste helg – omkring fredag 15. juni. Flere værmodeller viser at høytrykkene som har dominert over nordlige Europa trekker bort, og det åpnes for en gammel kjenning – vestavær. Lavtrykk med regn og gråvær som kommer inn fra Atlanterhavet.

Lavtrykk på lavtrykk

– De amerikanske modellene tenderer til å mene at vi får svært tett med lavtrykk, altså ganske mye regn og vind over en viss periode. Men Det europeiske værsenteret mener det er mer sannsynlig med en moderat lavtrykksaktivitet, altså at vi kanskje får pause mellom lavtrykkene med høytrykksrygg og litt godvær. Men det store bildet er at vi får en omlegging til et annet værregime rundt 15. juni.

– Med vestavær kommer gjerne nedbøren på vestkysten, og Østlandet skjermes av fjellene, vil det også skje nå?

– Jeg tror ikke Østlandet vil gå klar alle disse frontene, det kommer an på hvilken bane de har – med sørlig bane går frontene gjerne rundt Sørlandet og inn over Østlandet. Men ja, Østlandet slipper gjerne litt billigere unna nedbøren med denne værtypen, sier Roar Teigen.