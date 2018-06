Mann rømte fra fengsel – måtte hjem og fôre hestene

En 40 år gammel mann sonet en promilledom på Hedmark fengsel da han stakk av fra fengselet.

Grunnen? Han måtte hjem for å fôre hestene sine på gården.

Det skriver Hamar Arbeiderblad .

Mannen er en kjenning av politiet og rømte i 18.30-tiden tirsdag. Han hoppet over det drøye tre meter gjerdet og hadde ordnet seg skyss hjem, før han hastet til gården for å fôre de 20 hestene på gården.

– Vedkommende er fortsatt på frifot, men han er på ingen måte farlig. Det er generelt få farlige på et åpent fengsel, sier fengselsleder på Hedmark fengsel Jan Korsvoll til VG fredag morgen.

40-åringen satt på Ilseng avdeling, en åpen avdeling hvor de innsatte selv låser dørene. Gjerdet han hoppet over var på cirka tre meter.

– Vi vet hvilken adresse han bor på. Det er selvfølgelig ikke bra at at folk stikker fra et lavsikkerhetsfengsel, men det er heller ikke det verste som kan skje. Han kommer til å bli pågrepet på et eller annet tidspunkt, fortsetter Korsvoll.

– Vil fortelle at jeg ikke er farlig

Mannen tok selv kontakt med H-A etter at han var på frifot. Han ville fortelle at han på ingen måte er en trussel for samfunnet.

– Jeg har bare et voldsomt behov for å forklare omverdenen at jeg ikke er farlig. Jeg er bare desperat for at dyrene mine skal lide nød. Derfor hoppet jeg over fengselsgjerdet samme dag jeg skulle starte soningen av en promilledom på 30 dager, sa mannen til H-A tidligere denne uken.

Han forteller videre at han ikke kommer til å melde seg for politiet før han har fått til en ordning med föring og stell av hestene.