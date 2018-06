VIL HA FRI: MDGs mannlige nasjonale talsperson Arild Hermstad. Foto: Trond Solberg

MDG vil gjøre 5. juni til nasjonal fridag for alle

Publisert: 05.06.18 07:03

INNENRIKS 2018-06-05T05:03:06Z

Miljøpartiet de grønne (MDG) mener ikke nordmenn har nok fri fra jobb. De vil foreslå en ny fridag for alle på FNs miljødag den 5. juni hvert år, fra neste år av.

– Det er på høy tid at miljøsaken får en fridag. Dette engasjerer stadig flere folk, og vi vil også at miljødagen blir en dag man forbinder med noe positivt: Det å ha fri i sommervarmen, sier MDGs nasjonale talsperson Arild Hermstad til VG.

Den 5. juni er FNs miljødag, en markering etablert i 1972 for å øke folks bevissthet om miljøspørsmål. I år er det plast som er temaet.

– Vi har mange andre fridager hvor man ser tilbake og tenker på ting som har skjedd for veldig lenge siden. Vi bør også ha en dag der vi tenker på det som skjer nå, og det som kommer til å skje i fremtiden.

Mener nordmenn har for lite fri

Norge har 10 offentlige fridager i året, i tillegg til søndagene. Mange av fridagene er i mai, og i denne måneden i år har det ikke vært noen fulle arbeidsuker i mai uten fridager.

Dette har ført til debatt om vi egentlig trenger alle de kristne fridagene mange mener at ikke alle har et forhold til: Det ble møtt med streke motreaksjoner da Leder i Norges kristelige Studentforbund, Ingvild Yrke, foreslo å «gi bort» noen av de kristne helligdagene til kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og muslimer. Hun nevnte FNs miljødag som et eksempel på en fridag vi kan bytte oss til.

Men MDG snur på problemstillingen – de mener problemet er at vi har for lite fri i utgangspunktet.

– Mer fritid gir bedre livskvalitet. Vi ønsker flere fridager, eller at man har kortere arbeidsdager. Fagbevegelsen har ført en kamp for kortere arbeidsdager i et århundre – jeg ser ikke noen grunn til at det skal stoppe opp. Målet med å jobbe er jo at vi skal leve gode liv, sier Hermstad.

– Vil det ikke føre til lavere verdiskapning om folk jobber mindre?

– Kjøpekraften har økt jevnt og trutt i Norge samtidig som vi tar ut mer fritid. Jeg ser ikke på det som noen stor trussel mot verdiskapningen i Norge at vi tar flere fridager. Det som virkelig truer verdiskapningen er om vi ikke klarer å rydde opp i de miljøutfordringene vi har.

Ifølge OECD jobber nordmenn få timer sammenlignet med arbeidstagere i andre land i Europa. I 2016 var det bare tyskerne og danskene som var færre timer enn oss på jobb. Men Hermstad mener ikke det er så enkelt:

– En oversikt Faktisk.no kom med viser at Norge er midt på treet, eller faktisk under snittet, når det kommer til feriedager, påpeker han.

Faktisk.no viser at Frankrike, Finland og Storbritannia er på toppen i Europa i antall feriedager, mens Norge kommer på 19. plass med 21 betalte arbeidsdager i ferie.

Vil markere

Hermstad sier MDG vil foreslå fridagen som en sak på Stortinget, og ønsker å innføre den fra neste år.

– Vi har ikke sett at noen andre land har dagen som fridag, men det er et godt argument for at Norge burde gå foran. Vi skal være et foregangsland for miljø, dette er en god markering av det, mener han.

Miljødagen markeres tirsdag i flere norske byer.

– I år vil det være en god del markeringer som går på klima, urettferdighet mellom generasjonene, og det at vi påfører våre barnebarn store klimautfordringer.