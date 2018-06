FRITTALENDE: Eivind Steine (til venstre) og Sylvi Listhaug inviterte til et åpent møte på UiT Campus Harstad. Listhaug snakket om både helse- og omsorgspolitikk og innvandring. Foto: Theodor Karlsen Foto: Theodor Karlsen / Harstad Tidende

Sylvi Listhaug: Alle kulturer er ikke like mye verdt

Publisert: 07.06.18 21:43

INNENRIKS 2018-06-07T19:43:30Z

Sylvi Listhaug var i Harstad for å snakke om helse- og omsorgspolitikk, men satte av tid til å snakke om sitt gamle politikk-område innvandring.

Den tidligere innvandrings- og integreringsministeren, nå på plass i Stortingets helse- og omsorgskomité, var i Harstad for å snakke om Frps politikk. Anledningen var et åpent møte på Universitetet i Tromsøs campus i Harstad.

– Vi hører det er mange som sier at alle kulturer er like mye verdt. Det vil ikke jeg si meg enig i. Jeg synes ikke en kultur med kvinneundertrykking er like mye verdt. Jeg synes ikke en kultur uten religionsfrihet, og en kultur hvor jenter ikke får bestemme over sin egen kropp er like mye verdt. Vi leser om mange eksempler på menn som sender kone og døtre hjem igjen

fordi de ikke liker den norske kulturen, sa Listhaug fra scenen, ifølge Harstad Tidende .

Slik var Listhaugs exit: Presset av Erna og Siv

– Har du behov for å undertrykke jentene dine, eller å kneble noen fordi de snakker imot religionen din, så finnes det mange land du kan flytte til med disse verdiene. Mange av innvandrerne som kommer til Norge flykter nettopp fordi de ønsker å komme vekk fra disse verdiene. Kampen mot den ukulturen vi ser er i mange av flyktninglandene er en kamp vi må ta. Jeg har ingen mening om at innvandrere spiser annerledes, eller har andre feiringer, men må kunne forvente at de respekterer de norske verdiene, fortsatte hun.

– Snakke fritt

Listhaug hadde et åpent møte i Harstad også tilbake i 2016. Den gang som medlem av regjeringen.

– Nå som jeg ikke er her som minister kan jeg snakke litt mer fritt, og så får jeg mye mer tid til å snakke med folk, sier Listhaug til Harstad Tidende.

Da Listhaug hadde foredrag gikk hun ikke rundt grøten, spesielt ikke da hun snakket om «svenske tilstander».

Dette blir Listhaugs nye jobb: Frp vil gi Listhaug helse-ansvar

– Norge er langt unna tilstandene vi ser i Sverige, hvor regjeringen må sette inn hæren for å ha kontroll på noen områder. Likevel er det enkelte deler i Norge som går i gal retning. I Oslo sier Raymond Johansen at å snakke om etnisitet er en avsporing. Jeg mener det blir å stikke hodet i sanden. Man må tørre å si at jo flere innvandrere man tar inn jo vanskeligere blir integreringsjobben. En restriktiv innvandringsmodell er viktig for å trygge det norske velferdssamfunnet, sa eks-statsråden.

– Noen må ta det opp

Møtet med Listhaug varte i omtrent to timer. Omtrent halve tiden gikk med til å svare på spørsmål fra de over 60 som møtte opp

Én av dem var Liv Stangness.

– Å lytte til Sylvi var interessant. Det var mange ting jeg lurte på, som jeg fikk svar på. Jeg synes hun var dyktig og jeg likte at det var satt av så god tid til spørsmål. For min del kunne jeg ønske at hun brukte litt mer tid til å snakke om eldrepolitikken, men jeg syntes egentlig hun dekte de temaene godt også, sier Stangness.

Leste du? Erna Solberg åpner for Listhaug-comeback i regjeringen

– Jeg syntes det var bra at hun snakket om den ukulturen hvor mange innvandringskvinner ikke blir like mye verdsett som menn. Det kommer man kanskje aldri helt til livs med, men jeg synes det er kjempebra at vi har noen som Listhaug som tar opp det temaet. Det trenger vi, sier hun.

Privatisering av sykehjem, statlig finansiert sykehjem og eldrepolitikk var andre tema Listhaug brukte god tid på, rapporterer Harstad Tidende.