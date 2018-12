FUNNET DREPT: En mann ble funnet drept i en privatbolig i Sandnes søndag morgen. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Politiet: Drapssiktet skal ha lagt ut informasjon om drapet på nettforum

INNENRIKS 2018-12-24T10:14:35Z

Mannen i 20-årene, som er siktet for å ha drept en annen mann i Sandnes, skal ha lagt ut informasjon om drapshandlingen på et nettforum både før og etter drapet.

Publisert: 24.12.18 11:14 Oppdatert: 24.12.18 12:37

– Politiet er kjent med at siktede skal ha lagt ut informasjon om drapshandlingen både før og etter drapet, siktede har fortalt om dette til politiet i avhør, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til VG.

Forsvarer Vegard Bråstein sier til VG at han er kjent med opplysningene om at siktede skal ha lagt ut materiale på forumet.

– Det er en opplysning som er kommet, både fra tipsere og fra siktede selv. Han har fortalt om det i avhør.

Politiet jobber med å avdekke innholdet

– Gjør politiet noe for å fjerne innholdet?

– Ja, vi jobber med saken. Vi jobber med å avdekke dette. I det ligger det at vi vil forsøke å fjerne og slette materialet, sier Soma.

Materialet som skal være lagt ut av den siktede viser det som skal være åstedet, samt et forhåndsvarsel om at et drap kom til å finne sted. Tidspunktet for publisering av materialet stemmer overens med hendelsesforløpet drapsnatten. I en av postene står det at personen som har lagt dem ut vil melde seg selv til politiet etter at handlingen er begått.

Den drapssiktede meldte seg selv natt til lille julaften.

Siktede ble avhørt to ganger søndag.

– Han har gitt en forklaring til politiet og forklart seg om hendelsesforløpet og bakgrunn, men jeg vil ikke gå i detalj på det. Han erkjenner å drept avdøde, men har ikke tatt stilling til straffskyld, sier Soma.

Han sier at politiet har en formening om dødsårsaken, men at de ikke vil gå nærmere inn på hva det er.

Fengslet i fire uker

Den siktede mannen i 20-årene møtte mandag til fengslingsmøte i Jæren tingrett.

– Han har samtykket til varetekt. Han skjønner at det ikke er noen vei utenom. Det ble fire uker med brev- og besøksforbud, sier mannens forsvarer Vegard Bråstein til VG.

Det er i tråd med hva påtalemyndigheten ba om.

– Avdøde vil i dag bli obdusert, og politiet jobber videre med taktisk og teknisk etterforskning, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma i en pressemelding.

– Preget av hendelsen

Det var siktede selv som ringte til politiet og varslet om drapet. Han ble pågrepet på en privatadresse i bydelen Austrått i Sandnes sentrum . Han har erkjent å ha drept avdøde.

– Det er klart at han er preget av hendelsen, men det går etter forholdene greit med han, sier forsvareren.

Meldingen om den døde mannen kom inn til politiet klokken 05.07 søndag morgen. Politiet har ikke gått ut med avdødes alder eller andre identifiserende detaljer, ettersom de ennå ikke har sluttført varslingen av pårørende. De befinner seg i utlandet.

– Avdøde er ikke formelt identifiser av politiet. Det gjøres en obduksjon av ham og annen etterforskning. Relasjonen dem imellom må vi komme tilbake til hva består i, sier Soma.