Avlyser fyrverkeri på grunn av uvær: – Veldig trist

Dårlig vær tvinger flere byer på Nordvestlandet til å avlyse kveldens fyrverkerishow.

– Det er veldig trist ikke å kunne levere et show på nyttårsaften, men vi i Ålesund er vant til dårlig vær, sier Roy Petter Normann i Svea Unique Pyrotechnic.

Han har hatt ansvaret for å gi sunnmøringene en forrykende avslutning på 2018. Nå må han likevel skuffe dem.

– Fyrverkeriet skulle skytes opp fra havna, og det er snakk om mye fyrverkeri og teknisk utstyr. Det er rett og slett slik at sjøvannet ville ødelagt alt sammen, forteller han.

Meteorologene varslet tidligere i dag dårlig vær. Store deler av landet går inn i det nye året med kraftig vind, og vestlendingene får kraftig regnvær sammen med vindkastene.

Optimistisk

– I Ålesund skifter været fort. Da vi skulle bestemme oss klokken 11 i formiddag var været perfekt, men etter en time snudde vinden og det blåste kraftig. Da hadde vi ikke noe annet valg enn å avlyse.

Til sammen har det blitt samlet inn rundt 100.000 kroner fra privatpersoner og bedrifter til fyrverkeriet i Ålesund og Giske. Disse pengene er nå lagt inn i potten til nyttårsaften neste år.

– En sunnmøring er vant til at det ikke går hver gang, men vi tror alltid på godt vær og nye muligheter. Nå har vi masse penger igjen til neste år, så da satser vi på en skikkelig folkefest, sier Normann.

Ikke alene

Også i Ulstenvik er fellsfyrverkeriet avlyst på grunn av sterk vind, skriver Vikebladet Vestposten .

Leder Line Urke for Ulstein Næringslag sier til avisen at bilen der fyrverkeriet skulle sendes opp fra ristet i vinden. I tillegg ville det vært fare for hus og andre bygg.

– Det er beklagelig at det måtte bli slik, men det var ikke noe å lure på. Sikkerhet må komme først, sier hun.

Urke anbefaler innbyggerne å ta seg en ti minutters kjøretur til Hareid, der fyrverkeriet går som planlagt.

I Kristiansund er både fakkeltog og fyrverkeri avlyst, skriver Tidens Krav.

– Vær varsom

– Været får vi ikke gjort noe med. 2019 blir et spennende år for Kristiansund og jeg hadde sett fram til å feire dette på tradisjonelt vis. Vi får komme sterkere tilbake neste nyttårsaften, sier en skuffet ordfører Kjell Neergaard til avisen.

For privatpersoner er det ingen restriksjoner i distriktet, men politiet har en tydelig oppfordring om å være varsom.

– Det er tillat å skyte opp fyrverkeri mellom klokken 18.00 og 02.00 som vanlig, men det forutsetter at man vurderer det som forsvarlig. Se an vinden, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Ser an i Bergen

I Bergen samarbeider kommunen og Bergens Tidende om en offentlig oppskytning fra Vågen. Denne går foreløpig som planlagt.

– Men det skal jo blåse en del, så det blir en fortløpende vurdering. Vi har tett dialog med brannvesenet og arrangøren utover kvelden, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til VG.

I Bergen er det totalforbud mot fyrverkeri i og i nærheten av trehusområdene (se kart her ). Brannsjefen kan gå inn og legge ned forbud flere steder, hvis nødvendig, men dette er ikke vurdert ennå.

– Det er uansett viktig at folk tar forholdsregler når de skyter opp fyrverkeri der dette er tillatt. Vi oppfordrer særlig folk til å se an vinden, sier Sætre.

Kan bli avlyst i Trondheim

Også i Trondheim blåser det kraftig.

– Vi har det vi kaller familiefyrverkeriet klokken 19, i tillegg til festfyrverkeriet ved midnatt. Slik det ser ut nå spøker det for det førstnevnte, forteller Merete Mauland i Trondheim bydrift til VG.

De vil ta en endelig avgjørelse sammen med pyroteknikerne klokken 18.

– Det ser foreløpig fint ut ved midnatt, men vi har fått litt bekymringsfull informasjon fra meteorologisk institutt. Det ser ut som det blir kraftig vind i 19-tiden, og da må vi tenke sikkerhet først.

– Det er ikke sikkert at vi trenger å avlyse alt. Kanskje vi kan fyre opp noe klokken 19, og spare resten til midnatt. Vi har noen alternativer, og håper i det lengste at vi kan gjennomføre, sier hun.