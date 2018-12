BRRRR: Slår signalene til, får vi en brå omlegging til kald, kanskje svært kald vinter fra første uke i januar. Kartet viser temperaturbildet fra 7. til 13. januar, som antyder inntil fem grader under normalen. Foto: Kart: StormGeo

Stadig sterkere signaler om kuldeperiode i januar

Juleværet er fortsatt ikke avklart, men signalene blir stadig sterkere for at vi får en god gammeldags kald vinterperiode i januar.

Publisert: 15.12.18 11:51 Oppdatert: 15.12.18 12:44

– Hovedsignalet for julen og romjulen er en form for lavtrykkspreget og mildt, men det er fortsatt 25 prosent sannsynlighet for at vi får en kald og tørr høytrykksperiode i julen, sier kraftmeteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo .

Storstilt omlegging

Han lager ukentlige 45-dagersvarsler for kraftbransjen i Norden – og særlig i vinterhalvåret skjer det at været kan varsles med brukbar sannsynlighet både fire og seks uker fram i tid.

Mye tyder på at hele den nordlige halvkule får en storstilt omlegging av været fra nyttår av. Da ventes det å komme en brå oppvarming av stratosfæren – hvor atmosfæren som ligger mellom 20 og 50 kilometer over oss blir varmet opp med flere titalls grader i løpet av bare et par dager.

Luftmasser fra øst

– Når dette skjer, fører det ofte til en forstyrrelse i det store værsystemet som er rundt nordpolen. Dette består i et stort lavtrykksområde i stratosfæren over polen, polarvirvelen, som styrer jetstrømmen rundt hele nordlige halvkule. Dette fører vanligvis lavtrykk med mildvær og nedbør inn mot Norge.

Når det skjer en SSW, skjer det en forstyrrelse av denne polarvirvelen, som enten svekker den veldig, eller splitter den, eller rett og slett får den til å flytte seg, gjerne vestover mot Nord-Amerika. I disse tilfellene resulterer dette i at vi oftest får en periode – flere uker – med kaldt vinterlig og tørt vær, gjerne med luftmasser som kommer inn fra øst eller nord, forklarer han.

Noe skjer i romjulen

– Dette fenomenet – «sudden stratospheric warming» eller SSW – er varslet i mange uker nå, faktisk siden midten av november. Men nå ser det ut til at tidspunktet blir oppunder nyttår, kanskje 27.–29. desember.

Og den massive omleggingen av værtype ser ut til å være tatt inn i langtidsprognosene fra Det europeiske værsenteret i England – European Center for Medium-Range Weather Forecasts. Dette senteret er hovedleverandør av værprognoser både til StormGeo og Det meteorologiske institutt.

Prognoser uenige

– Her går temperaturen i prognosene ned allerede fra nyttår, og mot midten av januar ser det ut til å bli riktig så tørt og kaldt.

I hans 45-dagersprognose kommer et russisk høytrykk vestover til Scandinavia allerede første uke etter nyttår, og blir liggende til over midten av januar. Men også de siste ukene i januar får et tørt, men noe mildere signal.

– Det som kan forvirre oss noe, er at amerikanske langtidsprognoser ikke har en slik kald utvikling av værtypen over Nord-Europa i januar. Her er signalet fortsatt mildt og lavtrykkspreget. Det kan skyldes at de ikke har systemer for å legge inn slike elementer i langtidsprognosene sine, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen.

Her er langtidsvarselet:

Uke 1 (17.-23. des): Høytrykk over Russland og lavtrykk vest for Europa. Vil gi noe nedbør, og trolig bli noe varmere enn normalt.

Uke 2: (24.-30. des) : Mye likt uke 1, men nå kommer høytrykket vestover. Svært sannsynlig med brå oppvarming av stratosfæren, som oftest gir stor omlegging av værtypen.

Uke 3 og 4 (31. des-14.jan.): Tørrere og kaldere i den europeiske modellen, mens amerikanske modeller holder på våt og lavtrykkspreget løsning. En respons på omleggingen er likevel sannsynlig, med et stort potensial for en kald og tørr utvikling.

Uke 5 og 6 (15.-29. jan.) : Svakere signaler, men fortsatt tørre og noe mildere signaler i den europeiske modellen. Signaler i retning av at vi kan få mer normalt vestavær mot slutten av januar.