Politiet: – Håpet om å finne Janne i live svinner hen

BRUMUNDDAL (VG) Politiet har mottatt over 200 tips i etterforskningen av Janne Jemtlands (36) forsvinning. Onsdagens omfattende helikopter- og hundesøk har ikke gitt resultater.

Gjennom hele dagen har politiet drevet omfattende søk fra både luften og bakken . Helikopter, hundepatruljer og flere tjenestemenn har vært involvert i letingen etter Janne og spor etter henne.

Det har blant annet blitt søkt med helikopter over området der den savnede tobarnsmoren bor.

– Janne ble sist observert i forbindelse med hjemmet, og det var derfor naturlig for oss å gjøre et helikoptersøk der, sier lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, til VG.

– Lettere å se spor fra luften

Da Janne først ble meldt savnet, etter at hun forsvant fra hjemmet i 02-tiden natt til 29. desember, søkte politiet og frivillige letemannskaper etter henne i området.

– Det har tidligere vært søkt rundt hennes bopel, men fra helikopter vil du kunne se spor og konturer i bakken på en helt annen måte, forklarer Krogstad i et intervju, som du kan se her:

Fra området rundt boligen har helikopteret søkt videre nedover mot de to stedene der Jemtlands blod tidligere har blitt funnet, samt i et område nordøst mellom de to funnstedene, opplyser lensmannen.

– Drap blant teoriene

Politiet holder fremdeles alle muligheter åpne for hva som kan ha skjedd med 36-åringen. Det er ingen mistenkte i saken.

– Tror dere hun kan ha blitt drept?

– Det er en av teoriene, men vi holder alle muligheter åpne. Vi vet ikke hva som har skjedd, sier Krogstad.

– Har dere fremdeles håp om å finne henne i live?

– Det håpet svinner mer og mer hen, men vi har fortsatt håp, sier lensmannen.

Onsdag fikk politiet ytterligere bistand fra Kripos, som nå har sendt totalt 12 personer til Brumunddal.

De bistår med både taktisk, teknisk og analytisk etterforskningskompetanse.

Noen av dem brukte deler av dagen til å gjøre ytterligere undersøkelser på gården som ligger like i nærheten av det andre blodfunnstedet.

Sent onsdag ettermiddag søkte politiet også gatelangs med hundepatruljer i området mellom de to blodfunnene.

– Det er en av flere gårder som ligger i nærheten av funnstedet, og som vi har undersøkt, sier Krogstad.

Over 200 tips

Politiet har bedt innstendig om publikums hjelp til å kartlegge Janne Jemtlands bevegelser den natten hun forsvant. Tidsrommet fra 02.00, frem til 05.50 når mobilen hennes blir registrert av basestasjon som dekker det sentrale Brumunddal og litt utpå dagen, er mest interessant.

Så langt har politiet mottatt mer enn 200 tips i saken.

– Det viktigste for oss nå er å få kontroll på opplysningene som har kommet inn. Vi har mange tips og masse vitneavhør. Vi jobber med å bryte ned og få analysert informasjonen for å få vite hva det er vi «egentlig vet», sier lensmannen.

